El PSG castiga a Chelsea con una goleada de película tras el desastre de Jorgensen

París Saint-Germain arrasó a Chelsea con un despliegue de fútbol ofensivo que dejó a los londinenses ante un panorama desolador para la vuelta en Stamford Bridge.

Los franceses, actuales campeones de la Liga de Campeones, se impusieron 5-2 en el Parc des Princes en una noche donde el equipo dirigido por Liam Rosenior tocó el cielo durante setenta y cinco minutos, antes de caer en un desmoronamiento inesperado. Lo que comenzó como una batalla táctica equilibrada pronto se transformó en un recital de los parisinos, con Khvicha Kvaratskhelia como el verdugo final al firmar un doblete que apagó cualquier esperanza de remontar en el partido de vuelta.

El encuentro fue un ejercicio de contrastes. Chelsea llegó a la capital francesa con una estrategia bien definida: jugar desde atrás, presionar alto y provocar ocasiones en transición. Durante gran parte del choque, el equipo inglés ejecutó su plan a la perfección, logrando igualar el marcador en dos ocasiones después de los tantos iniciales de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé. Malo Gusto y Enzo Fernández mantuvieron a los Blues en la pelea, demostrando que podían competir al mismo nivel que los campeones europeos. Sin embargo, el fútbol es un deporte que se juega durante noventa minutos, y en los últimos veinte, Chelsea aprendió de forma brutal la importancia de mantener la concentración frente a rivales de élite.

El punto crítico llegó en el minuto 74, cuando Filip Jorgensen cometió un error que resumió todos los males defensivos del equipo. El portero sueco intentó jugar hacia atrás, pero su pase fue interceptado por Barcola, quien asistió a Kvaratskhelia. El georgiano encontró a Vitinha, quien definió con sutileza sobre el desconsolado Jorgensen. Ese tercer gol del PSG fue el detonante de un colapso inesperado. Rosenior reconoció más tarde que estaban «en la pelea» hasta ese momento, pero la reacción psicológica resultó devastadora. Apenas dos minutos después, Kvaratskhelia marcó un golazo desde fuera del área que parecía extraído de un videojuego, y ya en tiempo de descuento, el mismo delantero selló la goleada con otro tanto tras otro error del guardameta.

Lo irónico es que Chelsea había jugado bien durante gran parte del partido. Su presión alta estaba funcionando, sus transiciones eran peligrosas y sus centrocampistas controlaron amplios tramos del juego. Jugadores como Cole Palmer y Pedro Neto generaron oportunidades reales, mostrando que cuentan con las herramientas necesarias para competir en Europa. Pero el fútbol de élite no perdona errores; especialmente cuando son cometidos por el portero. Jorgensen, quien había estado relativamente seguro hasta ese momento, se convirtió en símbolo de una noche que quedará marcada por razones poco halagüeñas. En rueda de prensa, Rosenior defendió a su guardameta afirmando que «los jugadores cometen errores» y que «forma parte del fútbol», aunque lo cierto es que esos fallos costaron una avalancha de goles.

Por su parte, el PSG demostró por qué ostenta el título vigente. Bajo la batuta de Luis Enrique, los franceses supieron aprovechar cada oportunidad brindada por su rival. Después de recibir críticas tras la derrota contra Mónaco, Barcola respondió con un golazo; mientras tanto, Dembélé fue una pesadilla constante para la defensa inglesa y Kvaratskhelia cerró la noche con una actuación brillante. Los parisinos llegaban a este encuentro bajo presión tras haber finalizado undécimos en liga y necesitar prórroga para eliminar al mencionado Mónaco en la ronda anterior. Esta victoria les otorga un colchón de tres goles que, aunque no es insuperable, coloca a Chelsea en una situación muy complicada.

La vuelta programada para el próximo martes en Stamford Bridge será una prueba decisiva para los Blues. Necesitan ganar por al menos tres goles sin encajar ninguno para forzar la prórroga; una tarea casi titánica ante un equipo que acaba de demostrar su capacidad ofensiva. Será crucial para Rosenior encontrar respuestas rápidas, especialmente respecto a la portería donde la confianza de Jorgensen habrá recibido un golpe considerable. Además, deberá gestionar la frustración entre sus jugadores, quienes vieron cómo una buena actuación se desmoronaba en cuestión de minutos. Ahora enfrentan una misión casi imposible; sin embargo, mientras haya matemáticas involucradas, siempre existirá esperanza. Lo que no hay es espacio para más errores.