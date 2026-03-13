Argentina presiona para llevar la «finalísima» con España al Monumental de River Plate

La sede de la próxima Finalissima, el duelo que enfrentará a las selecciones campeonas de Europa y América, se ha convertido en motivo de disputa. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, dejó claro este jueves que su prioridad es que el partido ante España se juegue en el estadio Monumental y no en Madrid.

“España quiere que la Finalissima se juegue allí, pero yo quiero que se dispute en el Monumental”, afirmó el dirigente a su salida de los tribunales argentinos, donde acudió a declarar por una causa relacionada con presuntas irregularidades en aportes previsionales dentro de la organización.

La discusión sobre la sede del encuentro surge después de que el estadio Santiago Bernabéu apareciera como alternativa para albergar el partido previsto para el 27 de marzo entre la campeona de la Eurocopa y la ganadora de la Copa América. Inicialmente, el escenario elegido era el estadio de Lusail, en Catar, pero la escalada bélica en Oriente Medio ha puesto en duda la viabilidad de celebrar allí el evento.

El Real Madrid, según fuentes del club, ya habría transmitido su plena disposición para recibir el encuentro en su estadio si finalmente se decide trasladar la sede a la capital española.

La incertidumbre se intensificó tras los ataques iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán con bombardeos en la región, incluidos puntos cercanos a Catar. Ante la creciente tensión, la Asociación de Fútbol de Catar anunció la suspensión de todas sus competiciones hasta nuevo aviso, aunque sin pronunciarse específicamente sobre la Finalissima.

En medio de este escenario, la decisión final debe tomarse con rapidez. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, explicó recientemente que el futuro del partido debía resolverse en cuestión de horas debido a la cercanía de la fecha.

“En un plazo muy corto comunicaremos una respuesta. Estamos trabajando para encontrar la solución definitiva porque estos partidos son importantes para nuestra preparación”, señaló.

El dirigente también expresó su apoyo a los países afectados por el conflicto y aseguró que las federaciones implicadas siguen de cerca la evolución de la situación para determinar el escenario definitivo del esperado enfrentamiento entre España y Argentina.