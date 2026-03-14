Cómo, dónde y cuándo ver por TV la jornada 28 con Real Madrid, Atlético y Barça este sábado 14 de marzo

Este sábado 14 de marzo de 2026, la Liga se calienta con la llegada de la jornada 28. El Real Madrid se enfrenta al Elche a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, mientras que el Atlético de Madrid se medirá al Getafe a las 16:15 en el Metropolitano.

Por su parte, el Barcelona esperará hasta el domingo para chocar con el Sevilla, también a las 16:15, en el Olímpic Lluís Companys. T

odos los ojos están puestos en estos encuentros, especialmente por el inminente regreso de Kylian Mbappé al equipo blanco, un retorno que provoca tanto entusiasmo como dudas debido a su reciente lesión.

Los seguidores no tendrán excusas para perdérselos. En España, las principales opciones son Movistar LaLiga y Orange TV, que ofrecen una cobertura amplia, incluyendo algunas alternativas gratuitas.

El partido entre el Real Madrid y Elche se podrá seguir en directo por Orange TV y Movistar LaLiga, ideal para ver si Mbappé sorprende y salta al campo tras varias semanas fuera. El encuentro del Atlético-Getafe, un derbi regional siempre emocionante e impredecible, también estará disponible en ambas plataformas.

Ya el domingo, el duelo entre el Barça y Sevilla se podrá disfrutar en Orange TV y DAZN, con Hansi Flick esperando recuperar a algunos jugadores clave.

Horarios y canales de los grandes

Partido Fecha y hora Canales en España Atlético-Getafe Sábado 14/03, 16:15 h Orange TV, Movistar LaLiga Real Madrid-Elche Sábado 14/03, 21:00 h Orange TV, Movistar LaLiga Barcelona-Sevilla Domingo 15/03, 16:15 h Orange TV, DAZN

La vuelta de Mbappé añade emoción al choque del Madrid. El delantero francés, que ha estado lidiando con una lesión en la rodilla y los ligamentos, es objeto de debate: mientras que el Real Madrid desea su regreso cuanto antes—pensando incluso en la Champions contra el City—la prensa francesa advierte sobre los riesgos que podría tener para su participación en el Mundial. «Si se apresura en volver, podría estar fuera cinco meses», comentan desde Francia con un toque de humor negro: ¿priorizará lo que sucede en el Bernabéu o lo que le espera con la selección? Ancelotti lo evalúa día a día; este sábado contra el Elche podría ser su oportunidad. Los blancos están terceros en Liga y necesitan sumar puntos para no perder ritmo frente al líder, un Atlético que ostenta cierta ventaja.

En cuanto al Atlético, Simeone busca mantener su posición privilegiada ante un complicado Getafe. Los colchoneros llegan con buena moral tras sus recientes éxitos europeos; sin embargo, los derbis siempre traen sorpresas. Las casas de apuestas ven como favoritos a los locales (1.80 cuota victoria), pero existe cierto escepticismo: ¿repetirán la victoria de 5-2 ante el Tottenham o tropezarán? El pronóstico es un ajustado 2-1 a favor del equipo local, aunque no sin algún sobresalto.

Por otro lado, el segundo clasificado, el Barça, recibe al potente Sevilla, ofreciendo un choque interesante entre estilos distintos. Flick espera recortar distancias con Gavi listo para regresar tras su lesión. Las apuestas están equilibradas (2.10 Barça), pero la cautela reina entre los aficionados culés: ¿podrán mantener la inercia positiva o sufrirán un tropiezo como ante equipos más modestos? Se prevé una victoria ajustada por 2-0 si las lesiones no complican las cosas.

La jornada completa promete más acción emocionante. Este sábado también se disputarán otros partidos interesantes como el Girona-Athletic a las 14:00 por Orange TV, DAZN y Teledeporte, así como el encuentro entre Oviedo-Valencia a las 18:30 en las mismas plataformas. El domingo ofrece un atractivo menú con partidos como Mallorca-Espanyol (14:00) por Orange TV y Movistar LaLiga; además del enfrentamiento entre Betis-Celta (18:30) igualmente por Orange TV y Movistar+, mientras que la jornada cierra con un interesante partido entre la Real Sociedad y Osasuna (21:00) que también podrá verse por Orange TV y DAZN. Para completar la serie de encuentros del fin de semana, habrá un cierre emocionante con el duelo del lunes entre Rayo-Levante (21:00) por Orange TV y Movistar LaLiga. Por cierto, Alavés-Villarreal ya terminó en empate a uno.

Sin duda alguna, todo gira alrededor de Mbappé. Su posible regreso divide opiniones: mientras que Madrid lo quiere ya mismo para ayudar al equipo, Francia pide precaución antes del Mundial. Si juega hoy será titular bajo una nube de incertidumbre; aplausos mezclados con pitos podrían acompañarle debido a la preocupación generalizada sobre su estado físico. Este año ha anotado ya 20 goles; sin él sobre el terreno de juego los blancos han tenido dificultades.

Para quienes prefieran seguir la acción online, plataformas como DAZN y Movistar+ cuentan con aplicaciones móviles accesibles. En abierto destaca también la presencia de Teledeporte, que transmitirá algunos encuentros como Girona-Athletic. Internacionalmente, ESPN cubrirá los partidos desde EE.UU., mientras que Sky hará lo propio desde México.

Curiosidades : En su debut marcó un hat-trick ante el Betis; su lesión ha interrumpido una racha impresionante de 15 goles en solo 12 partidos. Enfrentándose al Elche, nunca han perdido como locales (12 victorias consecutivas). En los derbis contra Getafe han pasado ocho encuentros sin que estos últimos logren marcar. Flick ha salido victorioso en sus últimos cuatro enfrentamientos europeos contra los sevillistas. Esta jornada es histórica porque es la primera vez que los tres grandes juegan durante sábado/domingo sin competición europea ese mismo día.

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Prepárate bien para disfrutar frente al televisor; esta Liga promete emociones intensas hasta el último minuto.