Argentina se asusta y dinamita la Finalissima: sus negativas a jugar obligan a cancelar el duelo con España

La Finalissima que debía enfrentar a España, campeona de la Eurocopa 2024, y a Argentina, ganadora de la Copa América 2024, ha quedado finalmente cancelada tras semanas de negociaciones frustradas marcadas por las continuas negativas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El encuentro estaba inicialmente previsto para disputarse el próximo 27 de marzo en Catar, pero la actual situación política en la región obligó a buscar sedes alternativas. A partir de ese momento, la UEFA, en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), inició una intensa ronda de conversaciones para salvar el partido, encontrándose con una sucesión de obstáculos planteados por la federación argentina.

La primera solución propuesta fue trasladar el encuentro al estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto equitativo del 50% de aficionados para cada selección. El escenario cumplía con todos los requisitos para albergar un partido de máximo nivel, pero Argentina rechazó la propuesta.

La segunda alternativa planteada por la UEFA consistía en disputar la Finalissima a doble partido: uno en Madrid el 27 de marzo y otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. También esta opción fue descartada por la AFA.

Ante la falta de acuerdo, el organismo europeo planteó una tercera vía: disputar el encuentro en una sede neutral en Europa el 27 de marzo o, en su defecto, el 30 de marzo. Argentina volvió a negarse.

La federación sudamericana propuso entonces aplazar el partido hasta después del Mundial de 2026, una posibilidad que resultaba inviable para el calendario de la selección española. Posteriormente, la AFA condicionó su participación a jugar únicamente el 31 de marzo, una fecha que tampoco podía encajarse en el calendario internacional.

Con todas las alternativas rechazadas, la UEFA se vio obligada a cancelar definitivamente esta edición de la Finalissima.

La situación supone un duro revés para una competición creada como símbolo de la colaboración entre UEFA y CONMEBOL, que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica. Argentina conquistó la primera edición en 2022 tras vencer 3-0 a Italia en Wembley.

Desde la organización se ha agradecido el esfuerzo realizado por el comité organizador de Catar, así como la colaboración del Real Madrid y de la Federación Española de Fútbol, que mostraron flexibilidad para adaptar fechas y sedes con el objetivo de salvar el partido.

Sin embargo, las constantes objeciones de la AFA terminaron por bloquear todas las opciones.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, dentro del entorno de la selección argentina existía una clara falta de interés en disputar el encuentro si no se mantenían las condiciones económicas previstas inicialmente en Catar, donde ya se habían vendido cerca de 80.000 entradas y se habían firmado importantes acuerdos de patrocinio.

Incluso trascendió que en el cuerpo técnico argentino persistía cierta superstición tras la derrota por 6-1 sufrida años atrás antes de un Mundial, un precedente que, según algunas voces, influyó en la negativa a disputar un partido de alto riesgo deportivo antes de la cita de 2026.

Mientras tanto, España se mantuvo abierta a todas las alternativas planteadas para que el encuentro pudiera celebrarse. La RFEF exploró incluso la posibilidad de jugar en el Olímpico de Roma el 31 de marzo, pero el bloqueo argentino terminó por hacer inviable cualquier solución.

Tras semanas de negociaciones y múltiples intentos de salvar el encuentro, la Finalissima queda cancelada. España y Argentina, campeonas de Europa y América, no se medirán finalmente antes del Mundial de 2026.