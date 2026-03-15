El Atlético resuelve un partido áspero en el Metropolitano entre polémicas arbitrales y VAR

El silbato volvió a ser protagonista en el Metropolitano, aunque durante muchos minutos nadie tenía demasiado claro por qué. Ni siquiera el propio árbitro parecía saberlo. Hubo reclamaciones, gestos y miradas de desconcierto hasta que el VAR decidió intervenir para poner orden en medio del caos: roja para Abqar, amarilla para Sorloth. Una decisión que dejó el ambiente cargado y reabrió el eterno debate sobre la tecnología, bendición para unos y condena para otros.

No fue la única escena confusa de la noche. Antes, Domingos Duarte había derribado con dureza a Baena y el colegiado optó por correr hacia otro lado mientras el juego continuaba, como si el incidente se diluyera entre el ruido del estadio. Era un partido con árbitro madrileño en un derbi con el Atlético, pero el origen parecía lo de menos: cuando tocaba decidir, las dudas mandaban.

Entre tanta controversia surgió la figura que terminaría decidiendo la historia. Nahuel Molina, campeón del mundo con Argentina, apareció casi de la nada para firmar el momento de la noche. Desubicado en apariencia, pero letal en el gesto, soltó un derechazo monumental que viajó con precisión quirúrgica hasta la escuadra de David Soria. Un disparo perfecto, de esos que congelan al portero y levantan al estadio.

El Getafe había planteado un muro. Tres centrales, Djené como ancla y la idea clara de que el Atlético no encontrará el camino del gol. Pero nadie habló con Molina. El lateral rojiblanco, respaldado por Pubill, se convirtió en una amenaza constante. Antes del descanso obligó a Soria a lucirse con una gran parada y también rozó el gol en otra acción que se marchó fuera por poco.

El Atlético acumuló ocasiones suficientes para justificar su dominio. Sorloth incluso estrelló un cabezazo en el poste tras un servicio de Baena. Mientras tanto, Musso apenas tenía trabajo. El Getafe no se acercaba ni para saludar al guardameta argentino, salvo un disparo de Kiko Femenía que además quedó invalidado por fuera de juego.

Simeone, con la mente puesta en el duelo europeo del miércoles frente al Tottenham, había apostado por una alineación con rotaciones. La llamada segunda unidad ganó el protagonismo de la noche, con nombres menos habituales pero suficientes para controlar el pulso del encuentro.

Sin embargo, tras el descanso el partido cambió de ritmo. El Atlético permitió que el duelo se rompiera y, curiosamente, al Getafe le vino bien ese escenario. El choque se transformó en un correcalles inesperado entre dos equipos acostumbrados a la batalla táctica. Más aún cuando la expulsión dejó al conjunto azulón con diez.

Entonces llegaron los intercambios de golpes. Musso salvó una clara ocasión de Milla y, en la jugada siguiente, Soria respondió con una parada de mérito ante Griezmann, que ya estaba en el campo para intentar cerrar la noche.

El Getafe, transformado por el trabajo de Toni Muñoz en la dirección deportiva, compitió hasta la final. El equipo que hace no tanto peleaba por no descender ahora se permite mirar hacia Europa. Las incorporaciones de invierno —Satriano, Vázquez, Romero o Birmancevic— dieron aire al conjunto de Bordalás, que resistió con orgullo en el Metropolitano.

Pero el destino del partido ya estaba escrito desde aquel derechazo de Molina. El Atlético se quedó con los puntos una vez más en casa, mientras el eco de las decisiones arbitrales regresó a recorrer el estadio. En medio de la polémica, una certeza: el golazo del argentino bastó para decidir la noche.