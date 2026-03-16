Joan Laporta arrasa en las elecciones del Barça y extenderá su mandato hasta 2031

Joan Laporta celebra con entusiasmo en el Spotify Camp Nou, tras confirmar su reelección como presidente del FC Barcelona.

Este catalán, quien ya logró rescatar al club de la quiebra en 2021, repite victoria el 15 de marzo de 2026 con un resultado abrumador frente a Víctor Font, afianzando así su liderazgo hasta 2031.

La jornada electoral se vivió como una auténtica fiesta democrática, con una participación histórica. S

ocios de todas las generaciones se acercaron al estadio, que aún muestra signos de remodelación con grúas visibles, para ejercer su derecho al voto.

Laporta votó temprano, mostrando su optimismo: «Volveremos a salir por la puerta grande». La presencia de jugadores como Robert Lewandowski, Sergio Busquets y Hansi Flick brindó apoyo al candidato, mientras que figuras como Carles Puyol y Valero Rivera viajaron desde lejos para estar presentes. Hasta la cantante Aitana hizo acto de presencia, protagonizando un momento surrealista junto a Laporta, que arrancó risas entre los asistentes.

Antecedentes de un regreso triunfal

El camino de Laporta comenzó en 2021 tras la debacle del mandato de Josep Maria Bartomeu, marcado por deudas millonarias y un equipo sumido en la crisis. Durante su primer mandato logró estabilizar las finanzas mediante palancas económicas, además de fichar a jugadores como Lewandowski, Raphinha, y contratar a Flick como entrenador, culminando en la victoria en LaLiga 2024-25. A pesar de ello, su gestión no estuvo exenta de críticas por el proyecto del Espai Barça y tensiones con LaLiga. Por su parte, Víctor Font, quien ya había perdido ante él en 2021, prometía un cambio radical y cuestionaba la organización actual, atacando a directivos como Deco y Bojan. No obstante, los socios optaron por la continuidad.

En esta ocasión electoral, Laporta defendió su proyecto ante más de 100.000 socios con derecho a voto. La afluencia fue notablemente mayor que durante la pandemia de 2021; familias enteras hacían fila mientras disfrutaban del ambiente festivo a pesar del frío matutino del 16 de marzo de 2026. Al final del día, Font ofreció un discurso elegante y recibió un saludo protocolario por parte de Laporta, bajo el destello de las cámaras, aunque no faltaron las miradas cargadas de tensión.

Pronósticos y futuro con escepticismo culé

Los sondeos previos apuntaban a que Laporta sería el claro favorito; casas de apuestas como Bet365 lo situaban con un 80% de probabilidades (1.25 odds) frente al 5.00 para Font. Sin embargo, la realidad superó todas las expectativas: una victoria contundente que extiende su mandato hasta 2031. ¿Y ahora qué? El Barça, liderado por Flick, marcha bien en LaLiga pero tiene por delante el desafío del Clásico y la Champions. Aunque Laporta promete seguir cosechando títulos y finalizar el remodelado Camp Nou, persiste el escepticismo: ¿podrán sostenerse las finanzas sin recurrir a nuevas palancas? Él lo tiene claro: «El Barça late en los corazones». Otros se preguntan si esta dinastía no terminará convirtiéndose en un mal chiste para los madridistas.

El discurso lleno de entusiasmo de Laporta se extendió durante varios minutos mientras agradecía tanto a la plantilla como a los trabajadores del club. Tanto él como los jugadores apoyaron su candidatura sin prestar atención a las críticas opositoras. En el horizonte se vislumbran retos económicos y deportivos significativos. Con Laporta al timón, el club navega entre momentos gloriosos y precipicios inciertos; por ahora, los socios celebran… aunque no sin cierta incertidumbre.