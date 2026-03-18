El Atlético sobrevive al vendaval inglés y firma una eliminatoria de locura rumbo a cuartos

El Metropolitano vivió una noche de esas que se recuerdan más por el pulso que por el fútbol, por la tensión que por la estética. Una eliminatoria convertida en carrusel de porteros, errores y golpes cruzados que terminó cayendo del lado rojiblanco, no sin sufrimiento, no sin sobresaltos. Doce goles en tres horas de combate. Siete del Atlético. Suficientes para sellar el pleno español en cuartos y dejar a la Pérfida Albión mirando desde fuera.

Arrancó el duelo con dudas en la pizarra de Simeone. La baja de Pubill agitó el tablero y el técnico apostó por Nahuel para no tocar la sala de máquinas, aunque el precio fue abrir una autopista por banda. Por ahí encontró vida el Tottenham, con Tel como puñal constante. El aviso se convirtió en castigo: un saque aparentemente inofensivo, una marca difusa entre Molina y Le Normand y Muani, libre de pecado, cabeceando a la red. Gol y sospechas.

EL ATLÉTICO DE MADRID ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL DE CHAMPIONS 🔴⚪ pic.twitter.com/MnzZJRdM8d — Atlético de Madrid (@Atleti) March 18, 2026

El Atlético no encontraba hilo conductor. Apenas un tanto anulado a Lookman rompía la monotonía de balones perdidos y ataques inconclusos. Mientras, Musso comenzaba a escribir su capítulo en la noche con dos intervenciones de mérito ante Tel, sosteniendo a un equipo que se tambaleaba. Entonces apareció Griezmann, retrasando su posición, bajando al barro para conectar líneas y devolverle algo de sentido al juego.

El tramo final del primer acto dejó un intercambio de golpes sin precisión pero con veneno. Julián y Giuliano rozaron el empate, Vicario respondió con reflejos felinos y el descanso llegó con la sensación de que todo pendía de un hilo.

Ese hilo pareció romperse tras el descanso. Contra relámpago, combinación entre Griezmann y Lookman, y Julián Álvarez firmando el empate con un derechazo cruzado. El Metropolitano rugía… lo justo antes de volver a contener el aliento. Error grosero en salida, Gray filtró para Simons y el neerlandés dibujó una rosca imposible. Otra vez tablas. Otra vez dudas.

El partido entró entonces en terreno emocional. Tottenham crecido, Atlético resistiendo, y Musso emergiendo como figura. Mano salvadora a Porro en un disparo que ya se cantaba dentro. Parada de eliminatoria. Parada de cuartos.

Simeone movió el banquillo, el Tottenham se quedó sin gasolina y el Atlético encontró oxígeno donde menos lo esperaba: a balón parado. Córner servido por Julián y Hancko imponiendo ley en el primer palo. Gol de los que pesan, de los que rompen resistencias.

Quedaba tiempo para un último sobresalto, un penalti innecesario de Giménez que maquilló la derrota (3-2), pero ya nada cambiaba el destino. El Atlético caía en el partido, sí, pero ganaba la guerra. Como dijo Koke, una derrota que sabe a victoria.

Y ahora, en la sala de espera, el Barça. Otra vez.