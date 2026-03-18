El ‘separatista’ Guardiola ha gastado más de 800 millones en el City y aún así cae tres veces seguidas ante el Real Madrid en Champions

Pep Guardiola, el entrenador catalán conocido como ‘separatista’ por sus inclinaciones políticas, ha presenciado cómo su Manchester City ha tropezado repetidamente con el Real Madrid en la Champions League.

Ya son tres eliminaciones consecutivas, siendo la más reciente en los cuartos de final de la edición 2025-26, con un global de 5-2 que puso fin a cualquier ilusión para los citizens.

Desde que se alzaron con la Copa de Europa en 2023, el club ha destinado más de 800 millones de euros para fortalecer la plantilla soñada por el técnico de Santpedor. Sin embargo, el ilimitado dinero proveniente de Abu Dabi no ha logrado superar a un Madrid que prefiere la inteligencia a los excesos.

El City ha gastado sin control. En los últimos dos años, solo en 2025, el desembolso supera los 399 millones de dólares, incorporando jugadores como Nico González, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov y Vitor Reis en enero, además de fichajes estivales como João Pedro (81 millones), Jamie Gittens (69,5) o Rayan Cherki (46). Todo esto con el objetivo de compensar las bajas de figuras como Kevin De Bruyne y Kyle Walker.

En la Premier League, lideran en gastos salariales con una cifra cercana a los 557 millones de euros anuales y dominan también el mercado invernal, destacando las contrataciones de Semenyo (72 millones) y Marc Guéhi (23). Sin embargo, ni Rodri, que volvió tras recibir el Balón de Oro, ni los nuevos laterales como Nico O’Reilly han podido evitar el descalabro europeo. Puedes leer el detalle completo sobre estas humillantes caídas del City frente al Madrid.

Por otro lado, el Real Madrid opta por una gestión más austera. En LaLiga, su gasto invernal fue inexistente: solo cedieron a Endrick al Lyon para que ganara minutos. La diferencia económica con el City en estos dos años se acerca a los 300 millones de euros, favoreciendo a los ingleses; sin embargo, los blancos avanzan en Champions gracias a su cantera y ventas estratégicas.

Arbeloa se impone al equipo dirigido por Guardiola, que vuelve a fracasar en Europa pese a mantener una actitud desafiante tras sus tropiezos. Después del revés sufrido en Manchester, Pep afirmó que «tenemos el mejor equipo del mundo», pero esas tres derrotas consecutivas —dos en semifinales y esta última en cuartos— desmantelan ese mito. El Madrid avanza hacia los cuartos con un letal Vinicius, quien brilla especialmente en contragolpes.