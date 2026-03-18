Cómo, cuándo y dónde ver por TV al Barça y al Atlético en sus vueltas de Champions

El fútbol español se encuentra en plena efervescencia con dos encuentros europeos de gran relevancia que tendrán lugar este miércoles 18 de marzo de 2026.

Los culés, dirigidos por Hansi Flick, se enfrentarán al Newcastle United en el Spotify Camp Nou a las 18:45 (hora peninsular). En la ida, el marcador quedó en un empate a uno en St James’ Park.

Más tarde, a las 21:00, el Atlético de Madrid se medirá al Tottenham Hotspur en Londres, tras haber logrado un contundente 5-2 en el Metropolitano. Estos partidos definirán los cruces para los cuartos de final, donde podría haber un enfrentamiento entre equipos españoles, ya que el Barça ya sueña con un duelo ante los rojiblancos.

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Barça vs Newcastle: el Camp Nou como aliado

El FC Barcelona llega con mucha confianza tras vencer por un contundente 5-2 al Sevilla en Liga, mientras que la sesión de recuperación del lunes estuvo centrada en su compromiso europeo. Se espera que Hansi Flick realice algunas modificaciones: podría dar entrada a Fermín López, quien sustituiría al descansado Dani Olmo, que todavía no ha logrado marcar con el Newcastle esta temporada. Los magpies han mostrado fortaleza fuera de casa, como evidenció su victoria por un ajustado 1-0 ante el Chelsea gracias a un gol temprano de Anthony Gordon. Sin embargo, preocupa que cuatro jugadores del Barça estén al borde de la sanción: una tarjeta amarilla les dejaría fuera de cuartos.

El pronóstico es algo cauteloso: aunque un resultado favorable por 4-0 para los blaugranas parece ambicioso según el vídeo-preview, la atmósfera del Camp Nou con sus aproximadamente 60.000 espectadores siempre aporta energía extra. No ganar sería considerado un fracaso por muchos analistas; el Barça necesita desatascar la defensa inglesa entre líneas y aprovechar las jugadas a balón parado. Las apuestas colocan a los locales como favoritos (odds aproximados de 1.50), pero cuidado con la defensa organizada que dirige Eddie Howe.

Partido Hora (peninsular) Estadio TV exclusiva Barça-Newcastle 18:45 Spotify Camp Nou Movistar Liga de Campeones Tottenham-Atlético 21:00 Tottenham Stadium Movistar Liga de Campeones 2

Atlético vs Tottenham: casi asegurado, pero…

Los colchoneros viajan tranquilos gracias al colchón conseguido con ese contundente 5-2 en casa. El equipo del Tottenham se encuentra actualmente luchando por salir del descenso según las previsiones; su defensa liderada por Micky van de Ven está bajo presión y las noticias sobre «jugadores desconectados» no ayudan a mejorar la situación. Simeone seguramente buscará aprovechar cualquier debilidad en Londres, donde los Spurs han sufrido contraataques mortales. El marcador global se sitúa en un cómodo 2-5 para los colchoneros, aunque un gol tempranero del Tottenham podría complicar las cosas.