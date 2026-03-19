El Barça se ensaña con las urracas y firma una goleada de escándalo

El arranque fue inglés, agresivo, sin complejos. Dos avisos en apenas dos minutos encendieron las alarmas, pero este Barça vive de su pegada y no perdona. En su primera ocasión, Lamine rompió líneas, Fermín conectó y Raphinha definió con precisión quirúrgica. Golpe inmediato. Respuesta inmediata también. Elanga, en estado de gracia, igualó tras una contra perfectamente ejecutada. Y así, golpe a golpe, el partido se convirtió en un intercambio sin red.

Bernal devolvió la ventaja tras una acción a balón parado mal defendida por los ingleses, pero el propio Barça se complicó la vida. Un error de fantasía mal medida de Lamine acabó en el segundo de Elanga. Todo volvía a empezar. Cuatro goles en media hora y un partido desbordado, eléctrico, sin control.

El momento clave llegó en el añadido. Cuando el duelo parecía abocado a otro giro incierto, el VAR señaló el penalti de Trippier sobre Raphinha. Lamine, tras fallar minutos antes, asumió la responsabilidad y no perdonó. El 3-2 fue algo más que un gol: fue un punto de inflexión emocional.

Y entonces llegó el vendaval

El Barça salió del descanso con el instinto de un depredador. En cinco minutos, Fermín firmó el cuarto tras un pase al espacio de Raphinha. Poco después, Lewandowski, liberado tras semanas de sequía, apareció dos veces para sentenciar. Primero de cabeza, luego como dictan los grandes nueves: oliendo sangre. En quince minutos, el partido pasó de abierto a enterrado.

El Newcastle, que había competido con orgullo, se disolvió ante la avalancha. El Camp Nou ya era una fiesta. Flick movió el banquillo, dosificó esfuerzos, pero el equipo no levantó el pie. Raphinha, omnipresente, cerró la noche con su doblete y el séptimo del equipo, culminando una actuación descomunal.

Solo las lesiones de Eric García y Joan García empañaron una noche que confirma una evidencia: cuando este Barça acelera, no hay rival que resista. Es un equipo que no solo gana, arrasa. Y en esta Champions, ya no es candidato: es amenaza real.