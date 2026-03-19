Champions: Real Madrid y Bayern reavivan su histórica rivalidad en cuartos

El Real Madrid se enfrentará al Bayern Múnich el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu, en la ida de unos cuartos de final de la Champions League 2025-26 que promete ser electrizante.

Una semana después, el miércoles 15, el partido de vuelta en el Allianz Arena determinará quién avanza a las semifinales, donde espera el vencedor del duelo entre PSG y Liverpool.

Este encuentro revive una de las rivalidades más apasionantes de Europa, con el Bayern llegando a Madrid tras un aplastante 10-2 global ante la Atalanta, lo que ha generado cierta inquietud entre los aficionados madridistas.

Los alemanes aterrizan con un ataque arrollador: Harry Kane acumula 8 goles en la competición, mientras que Michael Olise suma 3 tantos y 5 asistencias.

Además, Luis Díaz y Serge Gnabry enriquecen un frente ofensivo temible. Ese contundente 10-2 sobre la Atalanta –6-1 en el partido de vuelta– infunde respeto al Real Madrid, que eliminó al Manchester City sin complicaciones, aunque con algunas dudas en su portería: Thibaut Courtois salió con molestias en la ingle después del choque contra los citizens, mientras que Kylian Mbappé vuelve tras una lesión con solo 21 minutos disputados ante el City, aunque dejó buenas impresiones. Por su parte, Vinícius Júnior lidera al conjunto blanco con 5 goles y 4 asistencias, apoyado por Federico Valverde (3 goles, 4 asistencias) y Arda Güler (4 asistencias).

Antecedentes de una historia épica

Ambos equipos se han visto las caras en 28 ocasiones en competiciones europeas, con un balance favorable para el conjunto merengue: 12 victorias para el Madrid, 7 empates y 9 triunfos del Bayern. En sus últimos enfrentamientos, durante las semifinales de 2024, el Real Madrid se clasificó a la final gracias a un resultado de 2-1 en el Bernabéu y un empate a dos en Múnich. Anteriormente, en 2018, también se encontraron: un triunfo bávaro por 1-2 y otro empate a dos para los blancos. El Bayern ha demostrado saber sufrir en el Bernabéu, pero su actual forma –28 goles a favor en Champions y solo 9 encajados– genera escepticismo entre los aficionados del Madrid.

El entrenador blanco, Álvaro Arbeloa, busca minimizar riesgos con Courtois y celebra la vuelta de Mbappé: «Ha tenido muy buenas sensaciones». En Múnich, Jonas Urbig está preparado pese a haber recibido un golpe en la cabeza, mientras que Olise regresa tras cumplir sanción. El Madrid ocupa actualmente la novena posición en la tabla de la UCL con 27 goles marcados y 13 encajados; su suerte dependerá de su capacidad ofensiva. Mbappé suma ya 13 dianas esta temporada, pero el Bayern contrarresta con sus impresionantes 28 tantos.