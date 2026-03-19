La decisión de despojar a Senegal de su título de la Copa África pone en evidencia la ‘merde’ de la dirección del fútbol

Senegal celebró con gran entusiasmo su triunfo en la final de la Copa África 2025 (AFCON), que tuvo lugar en enero en Marruecos.

Sin embargo, tan solo dos meses después, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha dado un giro inesperado a los acontecimientos. Los leones de la Teranga alzaron el trofeo gracias a un gol de Papy en la prórroga, con Sadio Mané brillando como figura central.

Pero un penalti controvertido a favor de Marruecos en el tiempo añadido generó el caos: los jugadores senegaleses abandonaron el terreno durante 15 minutos en protesta por la decisión del árbitro, Jean Janala. Aunque el árbitro permitió que se reanudara el partido y Senegal se impuso en el campo, una apelación marroquí activó el artículo 84 del reglamento, que penaliza la retirada con una derrota por 3-0.

La CAF justificó su decisión citando normas claras sobre el abandono del terreno de juego, pero el escepticismo está presente. Si las reglas eran tan evidentes, ¿por qué no actuaron de inmediato?

Expertos como el periodista Osasu Obayiuwana han criticado la gestión: el árbitro optó por seguir jugando y ahora, tras imponer multas iniciales de un millón de dólares a ambos equipos, se revierte toda la situación. En talkSPORT, Simon Jordan ve una coherencia perversa en este resultado final y advierte sobre los peligros que enfrentan los árbitros si las decisiones son cuestionadas retrospectivamente.

Desde Senegal califican esta medida como «travesura» y están preparando un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde la CAF ha perdido casos similares, como ocurrió en la final de la Champions africana de 2018 entre Esperance y Wydad, donde se obligó a respetar el proceso disciplinario y se rechazaron cambios arbitrarios.

Un reportaje exhaustivo de CNN sobre la final Senegal-Marruecos destaca cómo Brahim Díaz falló el penalti que provocó la protesta, mientras la multitud en Rabat estaba al borde del estallido y se producían enfrentamientos entre aficionados senegaleses y fuerzas antidisturbios. Con figuras como Ez Abde y Brahim, Marruecos, líder del ranking africano, presionó intensamente. No obstante, los senegaleses, segundos en dicho ranking, defendieron con firmeza gracias a los esfuerzos de jugadores como Kalidou Koulibaly y Abdou Diallo. La indiscutible victoria de Senegal en esta Copa África fue fruto de un torneo sólido: eliminaron adversarios difíciles antes de alcanzar la final, con Mané sumando su segundo título continental junto a varios premios individuales. El trofeo fue desfilado por las calles de Dakar, pero ahora la CAF lo reclama nuevamente, mientras que Marruecos celebra un triunfo «oficial» que sabe a poco.

El desconcierto es absoluto. ¿Se imaginan un equipo ganando la Champions League, siendo recibido como héroe y meses después perdiendo ese título por una protesta? Resulta casi cómico, pero eso es lo que está sucediendo aquí en África. La posición de la CAF, que insiste en mantener «la estabilidad competitiva», comienza a perder credibilidad: ¿hay presión local desde Marruecos, anfitrión del torneo? Mientras tanto, Senegal aún conserva físicamente el trofeo y existe una posibilidad real de que el TAS lo devuelva, tal como ocurrió en otros casos previos. Las apuestas indican una apelación prolongada; actualmente hay favoritismo hacia Senegal para revertir esta situación (odds 1.8), mientras que Marruecos tiene odds de 2.2. Este escándalo pone al descubierto las grietas en la gobernanza del fútbol africano, donde política y normativa chocan constantemente. Jugadores como Mané, por su parte, siguen sintiéndose campeones indiscutibles; nadie puede borrar las noches memorables vividas sobre el césped.

La indiscutible victoria de Senegal incluyó un recorrido impecable:

Fase de grupos : Líderes invictos gracias a goles cruciales de Mané e Ismaïla Sarr .

: Líderes invictos gracias a goles cruciales de e . Octavos : Triunfo contundente ante Côte d’Ivoire (2-0).

: Triunfo contundente ante Côte d’Ivoire (2-0). Cuartos : Victoria épica contra Egipto en penaltis.

: Victoria épica contra Egipto en penaltis. Semifinales : Superaron a Nigeria por 1-0.

: Superaron a Nigeria por 1-0. Final: Ganaron en prórroga pese al drama vivido.

Por su parte, Marruecos soñaba con conseguir su primer título en casa tras haber alcanzado las semifinales del Mundial 2022. Este escándalo puede perjudicar gravemente la imagen de la AFCON; sin embargo, también reaviva debates sobre posibles reformas arbitrales.

Curiosidades : Solo tres jugadores han logrado dos títulos AFCON junto con múltiples premios al mejor jugador africano: son ellos Sadio Mané , Roger Milla y Samuel Eto’o . La protesta senegalesa duró 15 minutos; durante ese tiempo, el árbitro no pitó el 3-0 in situ rompiendo así precedentes establecidos. La CAF había impuesto multas anteriormente a ambos equipos por incidentes ocurridos durante este torneo; sin embargo, Marruecos fue quien solo apeló luego del resultado. En 2018, Wydad abandonó una final similar; aunque CAF intentó repetirla posteriormente, fue anulada por TAS. Senegal aún posee físicamente el trofeo; mientras tanto Marruecos aguarda una réplica oficial.

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Este culebrón futbolístico africano promete más giros inesperados que un penalti fallado bajo presión en Rabat.