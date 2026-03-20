Betis 4-0 Panathinaikos: Pellegrini derriba a Benítez y el Betis hace historia

Manuel Pellegrini llevó a cabo una auténtica exhibición de fútbol vibrante y efectivo que dejó en evidencia la defensa del equipo dirigido por Rafa Benítez.

Con La Cartuja vibrando al unísono ante 60.207 aficionados, los verdiblancos dieron la vuelta al 0-1 del partido de ida y firmaron una noche memorable el 19 de marzo de 2026.

Desde el primer minuto, los béticos fueron dueños del encuentro, acumulando un 62,4% de posesión y disparando en 22 ocasiones, 11 de ellas a puerta, mientras que los griegos apenas lograron cuatro intentos.

Aitor Ruibal abrió la cuenta en el minuto 8 tras un rebote en el travesaño de un potente tiro de Cucho Hernández, quien más tarde anotó el tercer gol en el minuto 53 gracias a una asistencia perfecta de Ruibal. Antes del descanso, Sofyan Amrabat amplió la ventaja con un oportuno disparo que se coló en la red.

Finalmente, Antony selló el resultado con el cuarto tanto en el minuto 66 tras una brillante jugada de Abde Ezzalzouli. Por su parte, Pau López tuvo poco trabajo, deteniendo las escasas llegadas rivales, mientras que el portero griego Alban Lafont, aunque salvó siete disparos, no pudo frenar la avalancha bética.

Un duelo marcado por la rivalidad

La eliminatoria se presentaba complicada tras la derrota por 0-1 en Atenas, donde un penalti muy discutido había dado ventaja al Panathinaikos. En ese partido, Benítez aplicó su habitual catenaccio y logró mantener su portería a salvo incluso con un hombre menos desde el minuto 60. No obstante, esto complicó las cosas para un Betis que no pudo concretar varias ocasiones claras. En este completo repaso al partido, se detalla cómo Pellegrini ajustó su estrategia para la vuelta: mayor verticalidad, presión alta y un delantero como Cucho que se mostró impredecible.

En su quinta temporada al frente del equipo, Pellegrini ha logrado establecer al Betis como un habitual en competiciones europeas, finalizando varias veces en la sexta posición liguera y accediendo con antelación a la Europa League. Esta noche en La Cartuja, debido a las obras en el Villamarín, rompió barreras: es la primera vez que llega a cuartos de esta competición, dejando atrás las dudas que habían surgido en la liga local. En cuanto a Benítez, su Panathinaikos llegó con una trayectoria irregular y dependía de jugadores como Tetteh o Pellistri, pero carecía del poder ofensivo necesario para aguantar los 90 minutos.

La alineación del Betis mostró solidez: Pau López; Bellerín, Natan, Bartra, Ricardo Rodríguez; Amrabat (Roca, 62′), Fornals (Altimira, 73′); Abde (Riquelme, 89′), Antony, Ruibal (Fidalgo, 61′); Cucho (Chimy, 73′). Los griegos alinearon a: Lafont; Katris (Swiderski, 72′), Kyriakopoulos, Hernández, Ingason, Calabria; Bakasetas (Chirivella, 54′), Taborda (Siopis, 84′), Renato (Gnezda Cerin, 54′), Pellistri (Djuricic, 71′), Tetteh.

Gol Minuto Autor Asistencia 1-0 8′ Ruibal Rebote Cucho 2-0 45+1′ Amrabat – 3-0 53′ Cucho Ruibal 4-0 66′ Antony Abde

El árbitro alemán Tobias Stieler mostró cuatro tarjetas amarillas a los griegos (Taborda 18′, Kyriakopoulos 54′, Djuricic 88′) y una al bético Chimy (90+4′).

El renacer de héroes inesperados

El MVP del partido fue sin duda alguna el polivalente Ruibal, quien brilló con gol y asistencia y demostró por qué Pellegrini confía tanto en sus rotaciones. Cucho, letal al frente del ataque, desbordó constantemente a la defensa helena. Antony, cuestionado tras su paso por el Manchester United, resurgió con un golazo que hizo callar muchas voces –¿desaparecido en Manchester o joya subestimada?–. Abde desequilibró por banda sin cesar pese a algún error puntual con el balón. Amrabat fue clave para equilibrar el centro del campo desde el inicio.

Benítez intentó darle más aire ofensivo a su equipo con cambios tácticos pero sus esfuerzos fueron insuficientes: apenas tuvieron posesión y solo lograron dos disparos entre los tres palos sin conseguir ningún córner efectivo. El planteamiento de Pellegrini –un fútbol asociativo y vertical– superó cualquier resistencia griega que soñaba con alcanzar las semifinales pero se encontró ante un Betis renacido. ¿Fue cuestión de suerte como local o hubo superioridad real? La pregunta queda abierta; no obstante, el global final de 4-1 habla por sí solo.

Ahora el Betis espera rival para cuartos –se menciona al Braga portugués como posible adversario– mientras Pellegrini sueña con alcanzar las semifinales algo inédito para un club que conquistó la Copa del Rey en 1977 tras una tanda histórica de penaltis y ha estado cerca de alcanzar gloria europea sin lograrlo aún. Esta victoria aleja los fantasmas ligueros y aviva esperanzas: ¿será este finalmente el año del gran salto?

La fiesta verdiblanca apenas comienza y Europa ya llama a las puertas del Sevilla.