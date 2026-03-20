Lyon 0 – Celta 2: La marea celeste hace historia en Francia

La marea celeste se adueñó del Groupama Stadium, y el Celta de Vigo firmó una noche para recordar.

Con goles de Javi Rueda en el minuto 61 y Ferran Jutglà en el 90+3, los vigueses despidieron al Olympique de Lyon (global 3-1) y avanzan a cuartos, donde se enfrentarán al Friburgo alemán. Miles de aficionados gallegos, en el mayor desplazamiento europeo del club, celebraron una victoria que dejó mudos a los 41.754 espectadores franceses.

El encuentro, disputado el jueves 19 de marzo de 2026, comenzó con controversia: apenas un minuto después del pitido inicial, Nico Tagliafico pisó claramente a Javi Rueda dentro del área, pero ni el árbitro bosnio Irfan Peljto ni el VAR sancionaron la acción. Sin embargo, el Celta no se desanimó. Mantuvo su ambición y fiel a la filosofía de Claudio Giráldez, sorprendió alineando a Fer López en lugar del capitán Iago Aspas para ejercer una presión alta. El minuto 18 trajo un giro decisivo: Moussa Niakhaté fue expulsado con roja directa por una entrada violenta sobre Rueda, dejando al Lyon con diez hombres y permitiendo que los celestes dominaran el juego.

Durante la primera parte, los vigueses estuvieron cerca de marcar en varias ocasiones. Greif hizo intervenciones clave ante disparos de Pablo Durán (min. 25), así como de Williot Swedberg y Fer López (min. 35), quien recortó y disparó al palo corto. El Lyon apenas logró salir al ataque, con Endrick como su única opción ofensiva. Al descanso, el marcador reflejaba un 0-0, pero el Celta tenía un control claro con un 56% de posesión, manteniendo el balón en campo francés un 42,7% del tiempo.

En la segunda mitad quedó patente la superioridad celeste. Giráldez decidió sustituir a los amonestados Swedberg y Carl Starfelt, dando entrada a Hugo Álvarez y a Aidoo. Por su parte, Paulo Fonseca introdujo a Tessmann en lugar de Yaremchuk. El Celta inclinó definitivamente la balanza: tras un gran centro de Álvarez, fue nuevamente Rueda, héroe del partido de ida (1-1 en Balaídos), quien empujó el balón al fondo de la red para poner el 0-1 en el minuto 61. Un gol que llevaba la marca personal del estilo Giráldez, donde brillaron tanto Carreira como el propio asistente. Lee la crónica completa de La Voz de Galicia sobre esta hazaña histórica.

El Lyon intentó reaccionar con cambios ofensivos incluyendo a Sulc, Afonso Moreira, y Mangala, pero se encontró con un Celta bien organizado que supo gestionar su ventaja. La entrada de Aspas al minuto 57 aportó claridad en el ataque celeste con pases precisos. A su vez, tanto Javi Rodríguez como Marcos Alonso mantuvieron una defensa firme ante los intentos locales. En tiempo añadido, Tagliafico vio la roja por protestar (segunda amarilla) y fue entonces cuando llegó la sentencia: tras recibir un pase perfecto tras un contraataque, Jutglà, quien había sustituido a Durán, se coló entre los defensores para marcar ante la salida de Greif. Así terminó el Lyon con solo nueve jugadores sobre el terreno.

Las estadísticas hablan por sí solas:

Estadística Lyon Celta Posesión 35,2% 64,8% Disparos 4 12 Faltas cometidas 29 11 Tarjetas amarillas – 5 (Williot, Starfelt, Alonso, Rueda, Fer) Expulsiones 2 (Niakhaté, Tagliafico) 0

En cuanto al historial reciente: La ida finalizó con empate a uno gracias a un gol de Rueda y otro tardío de Endrick tras la expulsión de Borja Iglesias. Mientras tanto, Lyon había dominado su fase liguera (con siete victorias en ocho partidos), pero mostró debilidades en las eliminatorias. Por otro lado, este Celta joven ha resurgido en Europa después de una larga espera de nueve años. Con ese toque gallego e irónico que lo caracteriza, Giráldez bromeó tras el partido: «Hoy no pitaron ese penalti que nos habría beneficiado… Pero esa roja nos dio alas. ¿Compensación divina o será que el árbitro bosnio estaba algo tocado?».

De cara a los cuartos: El enfrentamiento contra el Friburgo ya está marcado en las agendas para las fechas del ida y vuelta (20 y 27 de marzo). Los celestes parten como favoritos en casa; sin embargo, deberán jugar sin Rueda debido a su suspensión por acumulación de amarillas (minuto 87). Las casas de apuestas colocan al Celta @2.80 para avanzar frente al Friburgo @2.20. Aunque hay cierto escepticismo saludable: los alemanes son conocidos por ser duros rivales; no obstante, esta marea celeste parece imparable… ¿O acaso lo sucedido en Lyon es solo un espejismo francés?.