Cuándo, cómo y dónde ver por TV el Real Madrid vs Atlético de esta jornada de Liga

El fútbol español se prepara para un espectáculo de primer nivel este domingo 22 de marzo de 2026. La jornada 29 de LaLiga EA Sports trae consigo dos encuentros que prometen ser emocionantes: el clásico derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, y el FC Barcelona que se mide al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou. En la capital, la ciudad se detendrá para el gran choque a las 21:00 horas (hora peninsular), que será emitido en directo por Movistar Plus+, en el canal M+ LaLiga (dial 54, o 110 en Orange). Por su parte, los culés comenzarán su partido a las 14:00 horas, disponible a través de DAZN, tanto en su plataforma como en paquetes que ofrecen operadores como Movistar.

La rivalidad entre los equipos madrileños llega en un punto candente. Los merengues, situados segundos con 66 puntos, aspiran a ampliar su ventaja sobre los colchoneros, quienes ocupan la tercera plaza con 57 puntos. Este enfrentamiento tiene todos los ingredientes para ser vibrante y lleno de emoción. Sin embargo, la ausencia de Courtois, por una rotura muscular, es una baja significativa para el Madrid. Además, el Atlético podría tener que prescindir de Oblak, quien está lesionado, lo que podría abrirle paso a Musso. Los antecedentes recientes muestran un claro dominio del Real Madrid con un total de 155 victorias, frente a las 76 del Atlético y los 73 empates, aunque los rojiblancos han logrado sorprender en competiciones como la Supercopa y la Champions. En paralelo, el equipo dirigido por Hansi Flick, líder indiscutible con 70 puntos, busca ampliar su ventaja tras haber goleado recientemente 5-2 al Sevilla y 7-2 al Newcastle en Champions. El Rayo, situado décimo tercero con 32 puntos, llega tras un empate 1-1 ante Levante, aunque avanza con confianza en la Conference.

¿Dónde y cómo verlo? Recuerda ajustar los horarios según tu zona: en CDMX son seis horas menos (15:00 para el derbi, 8:00 para Barça), mientras que en Argentina hay cuatro horas menos. Plataformas online como as.com ofrecerán un seguimiento minuto a minuto del derbi, y Claro Sports transmitirá el encuentro del Barça para América.

Situación actual y forma de los equipos

Real Madrid : Llega con varias victorias importantes, pero también con bajas notables como las de Militão , Mendy y Courtois . Ancelotti tiene planes de rotar su plantilla, confiando en que tanto Mbappé como Vinicius sean sus principales referencias ofensivas.

: Llega con varias victorias importantes, pero también con bajas notables como las de , y . Ancelotti tiene planes de rotar su plantilla, confiando en que tanto como sean sus principales referencias ofensivas. Atlético : Simeone está centrado en avanzar en Europa, pero ha enfrentado algunas derrotas recientes en Liga. El ataque estará liderado por figuras como Griezmann y Morata .

: Simeone está centrado en avanzar en Europa, pero ha enfrentado algunas derrotas recientes en Liga. El ataque estará liderado por figuras como y . Barcelona : Imbatible jugando como local (con una capacidad de 105.000 espectadores en Camp Nou), cuenta con jugadores como Lewandowski , Yamal y Raphinha , quienes están mostrando un gran rendimiento últimamente. Posible alineación: Szczesny; Araujo, Cubarsí, Cancelo; Pedri, Bernal, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

: Imbatible jugando como local (con una capacidad de 105.000 espectadores en Camp Nou), cuenta con jugadores como , y , quienes están mostrando un gran rendimiento últimamente. Posible alineación: Szczesny; Araujo, Cubarsí, Cancelo; Pedri, Bernal, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Rayo Vallecano: Iñigo Pérez es conocido por ofrecer resistencia fuera de casa, aunque suele sufrir ante equipos grandes. Su historial es mixto; recordemos que recientemente empataron 1-1 ante el Levante.

Las apuestas parecen favorecer al Real Madrid, con cuotas aproximadas de 1.80 para su victoria, 3.50 para el empate y 4.00 para el Atlético. Sin embargo, no olvidemos que los derbis siempre traen sorpresas –¿quién puede olvidar ese contundente 4-1 del Atlético en 2018?–. En cuanto al encuentro entre Barça y Rayo, los culés son considerados favoritos con cuotas de -417 para ganar; empate +560; Rayo +245. Aunque parece poco probable que fallen en casa esta vez, no hay que subestimar al Rayo Vallecano que ha sabido robar puntos antes. Con cierto escepticismo se plantea la situación: en derbis las estadísticas pueden jugar malas pasadas y la tensión siempre está presente –¿habrá VAR presente ante cada entrada?

El día comenzará con otros encuentros destacados: Sevilla-Valencia (sábado a las 21:00), Celta-Alavés (16:15) y Athletic-Betis (18:30). Así pues, tanto Madrid como Barcelona se preparan para definir quién se llevará finalmente el título en esta emocionante recta final.

Curiosidades del derbi y la jornada

El legendario Cristiano Ronaldo ostenta el récord como máximo goleador histórico del derbi con sus impresionantes 22 goles, superando a Di Stéfano, quien anotó 17.

Algunos jugadores han cruzado esa línea divisoria entre ambos equipos: Hugo Sánchez, Courtois, Morata, Marcos Llorente… ¡traidores eternos!

El Barça lidera actualmente LaLiga con sus 70 puntos; su estadio Spotify Camp Nou acoge hasta 105.000 aficionados.

El Rayo nunca ha logrado una victoria en Camp Nou dentro de LaLiga (0 triunfos hasta ahora), aunque ha conseguido algunos empates memorables.

En cuanto al historial del derbi liguero hasta ahora: han sido 91 triunfos blancos, 41 rojiblancos y 44 empates.

Prepárate para disfrutar durante esos apasionantes 90 minutos; LaLiga no decepciona cuando se trata de sus grandes noches.