En apenas 23 minutos del primer tiempo, el Villarreal desmanteló a una Real Sociedad que, a pesar de dominar la posesión, sufrió por su falta de puntería.

Gerard Moreno abrió el marcador con un cabezazo certero en el minuto 7, gracias a una asistencia de Santi Comesaña.

Tres minutos después, Georges Mikautadze amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que se coló en la red. Y antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora, Nicolas Pépé selló una goleada parcial con un remate cruzado tras un centro del georgiano, dejando claro que el encuentro ya tenía un claro favorito en La Cerámica, el 20 de marzo de 2026.

La respuesta de la Real llegó demasiado tarde.

Con un impresionante 64% de posesión, generó ocasiones, pero se topó con las intervenciones de Luiz Júnior y también con el travesaño. Fue al inicio de la segunda parte cuando Luka Sucic logró acortar distancias y puso el 3-1. Sin embargo, los cambios realizados por Pellegrino Matarazzo, como las entradas de Óskarsson o Zakharyan, no lograron surtir efecto. Desde el banquillo visitante se escucharon protestas que resultaron en una tarjeta amarilla. El vendaval local dejó a los donostiarras en el séptimo puesto con 38 puntos, lejos de los puestos europeos.

Un Villarreal en racha europea

Los pupilos de Marcelino acumulan ya 58 puntos, escalando hasta el tercer puesto en LaLiga, empatados en zona de Champions con el Atlético (57) y a la caza del líder, el Real Madrid (66). Esta victoria, correspondiente a la jornada 29, refuerza sus aspiraciones para alcanzar los octavos directos o playoffs. Aunque en la anterior edición de la Champions 2025/26 terminaron penúltimos con solo un punto, el coeficiente UEFA favorable para LaLiga –impulsado por los buenos resultados del Betis, Celta y Rayo– abre una plaza extra que beneficia al conocido como Submarino Amarillo.

Para aquellos interesados en un análisis más detallado sobre los tres zarpazos previos al descanso que desmantelan a una Real que reacciona tarde y pierde una oportunidad clave en su carrera hacia Europa, pueden consultar este enlace: resumen detallado.

El talento de Mikautadze brilló con un gol, seis tiros y pases clave. Además, Pépé estuvo cerca de hacer el cuarto tanto, pero se encontró con el palo. Los cambios locales –con la entrada de Buchanan por Moreno, y Partey por Comesaña– supieron gestionar bien el resultado final de 3-1. En cuanto a antecedentes recientes: el Villarreal había empatado 1-1 frente al Alavés y ganado 2-1 al Elche; mientras que la Real, tras vencer 3-1 a Osasuna, cayó ante Atlético por 3-2.

Clasificación LaLiga (tras jornada 29) Posición Puntos Barcelona 1 70 Real Madrid 2 66 Villarreal 3 58 Atlético 4 57 Betis 5 44 Celta 6 41 Real Sociedad 7 38

Pronósticos: Girona y Levante, próximos retos

El siguiente reto del Villarreal será visitar al sorprendente equipo del Girona, correspondiente a la jornada 30. Las cuotas implícitas para su victoria son de 1.96 según las previsiones previas. Aunque sueñan con alcanzar la Champions, hay cierto escepticismo: ¿podrán mantener este ritmo sin dejar escapar oportunidades como lo hicieron ayer? Por su parte, la Real recibirá al Levante, obligada a salir victoriosa para no caer aún más atrás. Con esa plaza extra europea al alcance gracias al coeficiente, los txuri-urdines tienen motivos para ilusionarse, aunque esta derrota ha sido un duro golpe. Humorístico sería decir que tuvieron más balón que un mago con pañuelos pero remataron menos que un portero encerrado en una sauna.

La Real Sociedad alcanzó ya las 1.000 victorias históricas en Primera División, pero ayer fue víctima de un tropiezo que complica sus aspiraciones finales.

Curiosidades : El joven talento Mikautadze, ex jugador del Metz, ya suma goles importantes durante su paso por Villarreal. Pépé falló ante el palo justo antes del descanso (43′), recordando su olfato goleador cuando estaba en Arsenal. Matarazzo recibió amarilla desde el banquillo por «insultos al árbitro», ¡un pique técnico digno de mención! El Villarreal sigue invicto en sus últimos once duelos disputados en La Cerámica ante equipos no ubicados entre los cinco primeros. La Real encajó tres goles en tan solo veintitrés minutos, marcando su peor inicio como visitante durante este año.

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El Submarino Amarillo navega hacia Champions mientras la Real lucha por no hundirse ante este bajón.