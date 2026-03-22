Osasuna 1 – Girona 0: Víctor Muñoz deslumbra y Budimir define

Osasuna culminó la jornada 29 de LaLiga con una victoria crucial frente a Girona, logrando un 1-0 en El Sadar el pasado 21 de marzo.

Los rojillos llevaron a cabo un plan de juego casi impecable durante los primeros 45 minutos, creando ocasiones peligrosas constantemente, mientras que los catalanes luchaban por encontrar espacios.

Sin embargo, el fútbol suele ser implacable con la falta de acierto, y los navarros tuvieron que esperar hasta el minuto 80 para romper el empate gracias a un cabezazo certero de Ante Budimir.

El encuentro arrancó con un Osasuna muy activo, lanzado al ataque desde el primer instante. Víctor Muñoz, quien días antes había recibido la llamada de Luis de la Fuente para integrarse en la selección española, se convirtió en el auténtico protagonista del primer tiempo.

El extremo navarro mostró un fútbol brillante, generando ocasiones peligrosas por su banda izquierda con una regularidad casi hipnótica. En el minuto 12, Víctor Muñoz buscó abrir el marcador, pero Juan Pablo Gazzaniga realizó una parada espectacular. Poco después, en el minuto 33, el internacional rojillo protagonizó una jugada destacada que casi remata Budimir, y apenas un minuto más tarde volvió a intentarlo con un disparo que se fue por encima del travesaño. Los primeros 25 minutos fueron un monólogo absoluto de los navarros, dejando al Girona completamente desbordado en defensa.

Gazzaniga mantiene vivo al Girona en la primera mitad

El portero argentino del Girona fue el principal obstáculo para que Osasuna se marchara al descanso con ventaja. Gazzaniga realizó varias intervenciones clave, especialmente ante los remates de Víctor Muñoz y Enzo Boyomo. El equipo dirigido por Míchel apenas creó peligro durante la primera mitad, teniendo su única aproximación clara en el minuto 42 cuando un centro de Hugo Rincón recorrió el área sin hallar rematador. Al descanso, mantener el 0-0 era lo mejor que podía sucederle a los catalanes, quienes necesitaban cambiar radicalmente su actitud para evitar una goleada.

El Girona reacciona pero Budimir sentencia

La segunda parte comenzó con un Girona más activo. Los catalanes salieron con mayor intensidad, presionando más arriba y encontrando mayor comodidad general. El partido se equilibró durante una larga etapa, donde ambos equipos tuvieron sus oportunidades. Víctor Muñoz continuó siendo una pesadilla para la defensa gironina y en el minuto 71 volvió a probar suerte, aunque nuevamente Gazzaniga estuvo atento. El portero argentino ofreció una actuación sobresaliente manteniendo a su equipo a flote cuando todo parecía indicar que Osasuna lo iba a golear.

Sin embargo, llegó el minuto 80 y se produjo el golpe definitivo. Kike Barja, quien había entrado poco antes por Aimar Oroz, lanzó un centro preciso desde la banda izquierda que Ante Budimir no desaprovechó. El delantero croata, que ya suma 13 goles esta temporada y es el cuarto máximo goleador de LaLiga, ejecutó un cabezazo certero para poner el 1-0. Este tanto desató la locura en El Sadar y prácticamente selló el destino del encuentro. El Girona intentó reaccionar en los minutos finales con las entradas de Lemar y Abel Ruiz, pero no logró concretar sus intentos. En tiempo añadido, Raúl García tuvo la oportunidad de sentenciar pero nuevamente fue detenido por Gazzaniga, quien ganó ese mano a mano con una intervención notable.

Tres puntos vitales en la lucha por la permanencia

Con este triunfo, Osasuna asciende a la novena posición con 37 puntos, alejándose así de la zona peligrosa. Los rojillos no conocen la derrota en casa desde el 22 de noviembre de 2025 ante la Real Sociedad, acumulando cuatro victorias y tres empates desde entonces. Por su parte, el Girona permanece duodécimo con 34 puntos, solo seis sobre la línea roja del descenso. Los catalanes llegaban tras arrollar al Athletic Club (3-0), pero no pudieron mantener su buen momento en Pamplona.

Víctor Muñoz fue sin duda el mejor del encuentro. Celebró su convocatoria a la selección española ofreciendo una actuación sobresaliente que le permitió ser el indiscutible protagonista del primer tiempo. Su rendimiento fue tan destacado que prácticamente cada peligro generado por Osasuna pasó por su banda. En cuanto a Budimir, mostró frialdad al momento decisivo y demostró por qué es uno de los delanteros más destacados del campeonato. Curiosamente, ha marcado cinco goles en seis encuentros contra el Girona en LaLiga; todos ellos anotados en El Sadar, consolidándose como su víctima favorita.

Curiosidades sobre el encuentro