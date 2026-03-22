Real Madrid-Atlético: un derbi en el que vuelve Mbappé y los blancos pueden quedarse sin liga

Cuando empiece a rodar el balón, las 9 en punto de la noche de este domingo, ya se sabrá si el Barça ha podido o no con el Rayo Vallecano, pero seguirá siendo líder, aunque palme.

El derbi madrileño que tendrá lugar este domingo 22 de marzo en el Santiago Bernabéu promete ser electrizante.

Kylian Mbappé regresa al once titular después de su ausencia, mientras que Real Madrid y Atlético se enfrentan en una jornada crucial para LaLiga. L

Los blancos, situados en la segunda posición y a cuatro puntos del Barcelona, no pueden permitirse más tropiezos si desean seguir soñando con el título. El líder culé jugará antes, a las 14:00 ante el Rayo Vallecano por DAZN, lo que añade un extra de presión.

El Atlético, situado en cuarto lugar, llega con objetivos diferentes: asegurar su puesto en competiciones europeas y afrontar un calendario complicado que incluye al Barcelona en Champions, al Sevilla en Liga y la final de Copa del Rey contra la Real Sociedad.

Diego Simeone, el Cholo, enfrenta bajas significativas que le obligan a realizar cambios importantes. Sin contar con Jan Oblak, Pubill, Barrios ni Mendoza, será Alexander Musso quien defienda la portería por cuarta vez esta temporada, tras destacar en Copa y Champions frente al Tottenham.

En defensa, será José María Giménez quien tome las riendas, mientras que Cardoso se unirá a Koke en el mediocampo para aportar solidez.

Para disfrutar del partido, puedes sintonizar Movistar a las 21:00 horas desde el Bernabéu.

El equipo del Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega como favorito según las casas de apuestas tras la reciente caída del Manchester City en Champions.

Las predicciones apuntan a una victoria blanca por 2-1, con más de 15,5 disparos locales y el dato de que el Atlético ha superado los 3,5 remates a puerta en el 79% de sus encuentros. En el análisis detallado de objetivos y planteamientos para este derbi, se resalta la intensidad del Madrid como local: 12 victorias, dos derrotas y cero empates esta temporada.

Alineaciones probables y dudas tácticas

Los blancos recuperan a ambos jugadores clave, Mbappé y Bellingham, aunque persiste la duda sobre quién ocupará el lateral izquierdo debido a la lesión de Courtois, dejando a Andriy Lunin como portero titular. Arbeloa parece priorizar velocidad para explotar las debilidades del Atlético.

Equipo Portero Defensa Mediocampo Delantera Real Madrid Lunin Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García (duda) Tchouameni, Pitarch, Valverde Brahim, Mbappé, Vinícius Atlético Musso Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri Koke, Cardoso, Giuliano Julián Álvarez, Sorloth

En cuanto al planteamiento, Simeone aún está indeciso: «Me lo están poniendo difícil», confiesa. Sin su columna vertebral habitual, contará con los delanteros Julián Álvarez y Sorloth, además de tener opciones como Lookman o Baena en las bandas. El Cholo ha tenido palabras de elogio hacia Arbeloa: «Los resultados hablan por sí mismos. Tienen intensidad y una buena conexión con los futbolistas».

Antecedentes y pronóstico con toque escéptico

Han pasado ya 1281 días desde la última victoria blanca en Liga contra el Atlético. En los últimos cinco derbis ligueros se han registrado cinco empates o triunfos rojiblancos, incluyendo ese reciente 5-2. Aunque el Real Madrid suele ser fuerte en casa, se encuentra con dificultades ante rivales cerrados. ¿Logrará romper esta maldición? Las apuestas sugieren que hay valor en más de 2,5 goles, con la posibilidad de que Mbappé anote. Si el Barça gana al Rayo, los blancos podrían encontrarse matemáticamente fuera de la lucha por LaLiga… o al menos con la moral bastante tocada. El Atlético, algo desinflado en Liga, juega por orgullo: «Siempre es importante por la rivalidad», afirma Simeone.

Curiosidades del derbi y protagonistas : Musso se ha convertido en un héroe inesperado: fundamental para alcanzar la final de Copa y destacar contra el Tottenham . Mbappé ya ha logrado hat-tricks en derbis pasados; su regreso podría ser determinante. El Bernabéu es un auténtico fortín: 12 victorias esta temporada sin conocer la derrota. Simeone vs Arbeloa : primer derbi entre ambos entrenadores; Cholo sigue invicto ante madridistas desde 2023. Julián Álvarez , ex jugador del City , resuelve penaltis con un toque veterano que recuerda a una «medio panenka».

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Todo está preparado para que el Bernabéu vibre intensamente. ¿Saldrá Mbappé a acabar con su sequía goleadora o volverá a sorprendernos el Cholo?