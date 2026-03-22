El Valencia deja al Sevilla al borde del abismo del descenso (0-2)

El Ramón Sánchez-Pizjuán se quedó en silencio anoche, 22 de marzo de 2026, mientras el Valencia de Carlos Corberán asestaba un golpe devastador al Sevilla en la jornada 29 de LaLiga.

Con un primer tiempo brillante, los che se llevaron la victoria por 0-2 en un encuentro clave por la permanencia, dejando a los sevillistas a solo tres puntos de la zona roja.

Fue Hugo Duro quien abrió el marcador en el 37′, aprovechando un rebote afortunado, y poco después, Largie Ramazani selló la victoria al 49′, rematando con comodidad tras un centro excepcional de Luis Rioja. Los valencianistas, organizados y efectivos, respiran tranquilos: ahora están a siete puntos del descenso y sueñan con Europa en una tabla muy apretada.

Desde el pitido inicial, los nervios eran palpables.

El Sevilla de Matías Almeyda saltó al campo con una alineación ambiciosa, pero falló en lo esencial: sin su estrella, el delantero Oso, ni el goleador habitual, Akor. Un error monumental de Alexis permitió que llegara el primer gol y el colapso fue inmediato. La afición, cansada ya de ver cómo se consumaba su séptima derrota en casa, abandonó el estadio masivamente, dejando un Pizjuán desolado que clamaba crisis. Para colmo, la lesión temprana de Azpilicueta, sumada a los cambios tardíos de Almeyda –que incluyeron a Carmona, Isaac y Mendy– no ayudaron a revertir la situación. Por su parte, Guido Rodríguez se erigió como un auténtico muro defensivo, deteniendo cualquier intento de reacción del Sevilla. En la segunda mitad, los locales apretaron con un disparo de Isaac que rozó el palo; sin embargo, tanto Dimitrievski como la sólida defensa valencianista evitaron cualquier atisbo de drama.

Para seguir el minuto a minuto del partidazo en AS, nada mejor que el relato vivo que capturó cada gol y cada momento tenso. En cuanto a la alineación, Corberán, fiel a su estilo, optó por un once inicial donde figuraban nombres como el de Gayà, quien tuvo que ser sustituido tras sufrir un golpe en la cabeza que lo llevó al hospital; además estaban también presentes Unai Núñez, Guido, y un renovado Hugo Duro. Los che, tras pinchar en Oviedo, lograron sumar tres puntos vitales que les impulsan hacia arriba. A siete puntos del descenso miran con esperanza: la Conference League podría estar a su alcance si mantienen esta racha positiva. En la medular brillaron nombres como los de André Almeida, Javi Guerra y Rioja, mientras que tanto Pepelu como Diego López cerraron el encuentro con buen pie.

Por otro lado, las cosas no pintan bien para Almeyda, quien experimenta una clara bajada de tensión tanto física como emocional. Su puesto está pendiendo de un hilo: su elección por colocar a Vlachodimos bajo palos resultó fallida y decisiones como mantener a Oso en el banquillo o retrasar los cambios provocaron pitos entre los aficionados. El argentino apostó por una estrategia ofensiva que terminó volviéndose contra él mismo. El siguiente partido en Oviedo se presenta como una final imprescindible para él; además, el parón internacional añade presión sobre su continuidad en el banquillo sevillista. Las sensaciones entre los seguidores son desalentadoras: declive deportivo, afición descontenta y problemas económicos acechantes. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar?

Los jugadores del Valencia, con las incorporaciones de Sadiq y Beltrán para refrescar su ataque, gestionaron el 2-0 con destreza. Por otro lado, Gudelj recibió varias advertencias; Agoumé vio amarilla y fue suspendido; mientras que Beltrán también fue amonestado por una falta dudosa sobre Carmona. Sin lugar a dudas, Corberán celebra este triunfo: «Victoria importantísima lograda juntos», afirmó Guido Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al partido. El Valencia se aleja del descenso y apunta alto mientras que el Sevilla enfrenta este tramo decisivo con cautela. ¿Habrá reacción o caerán al abismo? El fútbol es caprichoso y siempre guarda sorpresas; sin embargo, ayer los che fueron absolutamente implacables.

Curiosidades del duelo y protagonistas : Hugo Duro regresó al once titular y anotó: su taconazo hacia Ramazani dio inicio al caos sevillista. Ramazani ha demostrado ser letal esta temporada con su quinto gol; su remate al segundo palo fue pura poesía. Guido Rodríguez fue un MVP invisible: sus robos decisivos y liderazgo son dignos de reconocimiento por parte de Corberán . El Pizjuán vacío es una imagen inusual: primera vez en años que los aficionados abandonan antes del pitido final. Gayà fue trasladado al hospital por precaución: entró Javi Vázquez para cumplir esa función. El arriesgado planteamiento de Almeyda resultó contraproducente: séptima derrota local es ya un récord negativo para el Sevilla.

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El Valencia emerge fortalecido mientras que el Sevilla cojea ante la adversidad. LaLiga no perdona errores.