Araujo rescata a un Barça sin alma ante un Rayo sin complejos

El Camp Nou volvió a sonreír, pero sin estridencias. El Barça sumó tres puntos ante el Rayo Vallecano en una noche incómoda, de esas que no se celebran tanto como se respiran aliviadas. Un solitario gol de Ronald Araujo en la primera mitad bastó para inclinar un duelo áspero, en el que los azulgranas nunca encontraron su mejor versión.

Desde el arranque, el guion se torció para los de Hansi Flick. A pesar de apostar por su once de gala —condicionado por las ausencias de Balde, Eric García, Koundé y De Jong—, el Barça se vio atrapado en la telaraña de un Rayo valiente, fiel al libreto de Iñigo Pérez. Presión alta, duelos individuales y una intención clara: incomodar la salida de balón y apagar la creatividad de Pedri, Fermín y compañía.

Y lo logró durante muchos tramos. El conjunto madrileño llevó el partido al terreno de la fricción, donde el Barça perdió fluidez y se mostró espeso, previsible, lejos de su habitual caudal ofensivo en casa. Sin embargo, cuando más apretaba el nudo, apareció Araujo. El central uruguayo, imperial en ambas áreas, cazó su oportunidad y firmó el único tanto del encuentro, suficiente para decantar el pulso.

En la segunda mitad, el Barça intentó gobernar con más control que brillantez, mientras el Rayo mantuvo su rebeldía hasta el final, siempre al filo del empate. No lo consiguió. El Camp Nou sigue siendo un fortín, aunque esta vez la victoria dejó más dudas que certezas.