El mundo del fútbol, en ocasiones, se asemeja a una comedia de enredos.

El caso de Kylian Mbappé y el Real Madrid es un claro ejemplo: los médicos se fijaron en la pierna equivocada.

Todo comenzó el 7 de diciembre durante el partido contra el Celta de Vigo, cuando el delantero francés sintió molestias en su rodilla izquierda.

Sin embargo, en lugar de centrarse en esa zona, el equipo médico blanco se dedicó a analizar las imágenes de la rodilla derecha, que estaba intacta, tal como reveló el periodista Daniel Riolo en RMC Sport.

Mbappé soportó el problema durante tres partidos completos hasta que el dolor se volvió insoportable.

Desconfiado de lo que le decían, decidió volar a París para consultar al especialista Bertrand Sonnery-Cottet, quien finalmente diagnosticó un daño en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda.

Afortunadamente, logró evitar la cirugía gracias a un plan de fortalecimiento muscular. «Encontré el diagnóstico correcto en París», confesó el jugador en un acto publicitario reciente. Aunque aliviado, evitó entrar en detalles más delicados. Riolo no tuvo reparos: «Fue catastrófico, un error mayúsculo que avergüenza al club». Este desliz, sumado a la avalancha de lesiones en la plantilla, llevó al despido del cuerpo médico en enero. ¿Casualidad? Resulta difícil de creer.

La prensa francesa pinta un panorama sombrío: Mbappé jugó arriesgando su rodilla sin saberlo y solo una segunda opinión logró salvar su carrera justo antes del final de temporada y del inminente Mundial 2026.

Actualmente, entrena con Francia en Clairefontaine para los amistosos contra Brasil y Colombia, afirmando estar recuperado al 100%. Sin embargo, persiste el escepticismo: ¿por qué no se realizó una nueva resonancia en Valdebebas?

¿Y por qué guarda silencio el club? El Real Madrid enfrenta incertidumbres mientras Ancelotti se prepara para el derbi contra el Atleti, donde Valverde fue expulsado y Vinícius brilló con un doblete.

En cuanto a Mbappé, su regreso promete ser fuerte, pero este episodio médico deja un sabor amargo. Las casas de apuestas lo ven como favorito para el Balón de Oro (cuota 3.50), aunque con rodilla o sin ella, lo cierto es que este deporte siempre sorprende.

El impacto va más allá del terreno deportivo. Riolo relaciona directamente este fiasco con los cambios en el equipo médico: «No fue solo por las numerosas bajas, sino por Mbappé«. La estrella fichada con gran expectación genera tensiones. Jugó la Supercopa cojeando y aún en enero no tenía respuestas claras sobre su estado físico. Ahora, con un nuevo equipo médico al mando, el club parece respirar mejor; sin embargo, la afición murmura inquieta. El plan diseñado por Sonnery-Cottet, que consistía en 15 días de refuerzo muscular, resultó clave para evitar una operación y prolongadas bajas.

Datos clave de la lesión

Fecha Evento 7 dic Lesión ante Celta (rodilla izquierda) Dic Diagnóstico erróneo: revisan derecha 3 partidos Juega con dolor Finales dic Nueva resonancia correcta Enero Despido médicos del Real Madrid París Consulta a Sonnery-Cottet, plan muscular Mar 2026 Recuperado al 100%, entrena con Francia

Este episodio tiene un aire a chapuza dentro de un club obsesionado con alcanzar la excelencia. Aunque Mbappé minimiza la situación diciendo que son «especulaciones sin base», sus palabras dejan entrever las fallas del conjunto madrileño. Para el club merengue hay urgencia por conseguir títulos y su silencio oficial resuena como un penalti pendiente por lanzar.

Un fallo relacionado con una rodilla que sacude los cimientos del madridismo, pero ahora parece que Mbappé está decidido a acelerar su regreso.