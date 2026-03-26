Brasil vs Francia: cómo, cuándo y dónde ver por TV el choque de selecciones

Vinicius Jr. lidera a la selección brasileña en un amistoso que promete ser una auténtica batalla contra el poderío francés.
Hoy, 26 de marzo de 2026, el Stade de France abrirá sus puertas a este emocionante duelo a las 21:00 horas (hora peninsular española), una oportunidad perfecta para evaluar las condiciones de ambos equipos antes del gran torneo.
El ambiente es eléctrico en París. Brasil, con su juego atractivo renovado, busca reafirmar su dominio ante una Francia que no perdona fallos.
Este encuentro amistoso es crucial en la preparación para el Mundial 2026, ya que enfrenta a dos gigantes con historias ricas: los auriverdes cuentan con cinco Copas del Mundo, mientras que los bleus defienden su título conseguido en 2018 y sueñan con repetir la hazaña. No es casualidad que ambos entrenadores utilicen esta cita para experimentar esquemas y afinar detalles ante rivales de primer nivel.
Horario y canales: no te lo pierdas
- Hora: 21:00 (hora de España). El momento ideal para sumergirse en el mundo del fútbol.
- Dónde verlo:
| Plataforma | Detalles |
|————|———-|
| Eurosport | Transmisión en directo tanto por TV como por streaming. |
| Movistar+ | Canal principal en España, incluye análisis previo al partido. |
| DAZN | Opción online accesible desde múltiples dispositivos. |
| RTVE | Posible cobertura gratuita en abierto; consulta la app para más información. |
El enfrentamiento entre Vinicius y la potente línea ofensiva gala promete ser electrizante. El jugador del Real Madrid está en un estado de forma impresionante, promediando 0,8 goles por partido esta temporada y buscando eclipsar a figuras como Mbappé, Griezmann, y compañía, quienes han sumado colectivamente 45 tantos en sus clubes. Francia apuesta por un mediocampo sólido con Tchouaméni y Kanté, mientras que Brasil responde con la magia de Paquetá y la velocidad vertiginosa de Raphinha. ¿Podrá la defensa brasileña resistir ante tal artillería?
Los antecedentes recientes añaden picante al duelo. En su último encuentro hace dos años durante la Nations League, Francia se llevó la victoria por 2-1 gracias a unos golazos de Giroud, quien aunque ya se ha retirado, sigue dejando huella. Brasil llega herido tras sus eliminaciones prematuras en Qatar y se reinventa bajo nueva dirección técnica. ¿Qué pronósticos hay? Las casas de apuestas sugieren un empate (cuota 3.20), aunque otorgan ligera ventaja a los galos (2.40) sobre los brasileños (2.80). Con un toque humorístico: si Neymar vuelve al campo, es probable que el Stade se convierta en una auténtica fiesta, pero las lesiones acechan a ambos equipos.
En cuanto a tácticas, Brasil se presenta con un esquema fluido de 4-2-3-1 mientras que Francia opta por un asfixiante 4-3-3. Las estadísticas avanzadas indican una superioridad gala en posesión (58% media) frente a un Brasil más efectivo en contraataques (1,2 xG por partido). ¿Y qué impacto tiene esto económicamente? Millones de espectadores alrededor del mundo estarán atentos, impulsados también por fichajes como el reciente desembarco de Endrick en el Madrid.
Curiosidades que enganchan:
- Brasil nunca ha perdido en París contra Francia (2 victorias y 1 empate).
- Vinicius anotó su primer gol internacional frente a los galos en 2022.
- Mbappé, con 12 goles en 15 partidos importantes; ¿repetirá hoy?
- Este amistoso coincide con el quincuagésimo aniversario del debut mundialista de Pelé en 1958.
- Francia ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros contra selecciones sudamericanas.
Prepárate para disfrutar de un espectáculo que podría marcar tendencias entre los favoritos al trono del Mundial 2026.