Kylian Mbappé rompe el silencio: desmiente escándalo médico y revela la verdad sobre su lesión

Kylian Mbappé decidió poner fin a la tormenta mediática. En medio de rumores que cuestionaban los servicios médicos del Real Madrid, el delantero francés salió al paso para desmentir de forma tajante cualquier irregularidad en el tratamiento de su lesión.

El atacante, que arrastra un esguince en la rodilla izquierda, compareció este miércoles en rueda de prensa en Boston, donde la selección de Francia se prepara para un amistoso de alto perfil frente a Brasil. Allí, con gesto serio, zanjó una de las versiones más polémicas que circulaban en los últimos días.

“La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta”, afirmó Mbappé, despejando cualquier duda sobre un supuesto error médico que había generado inquietud tanto en el entorno del club como entre los aficionados.

Sin embargo, el propio jugador admitió que el ruido mediático no surgió de la nada. Reconoció que su silencio pudo alimentar interpretaciones erróneas y abrir la puerta a especulaciones.

“Cuando no comunicas, se generan interpretaciones”, explicó, en una autocrítica poco habitual en una figura de su dimensión.

Sus palabras apuntan a un problema más de gestión informativa que de procedimiento médico.

Mbappé quiso también reforzar la imagen del Real Madrid en este episodio, dejando claro que durante todo el proceso existió una coordinación fluida entre las partes. Según detalló, tanto en Madrid como en París se mantuvo una “comunicación clara” con el club, lo que descarta cualquier tipo de negligencia o descontrol en su recuperación.

El delantero, pieza clave tanto en el esquema del Real Madrid como en el de la selección francesa, continúa trabajando para recuperar su mejor versión en un momento clave de la temporada. Su estado físico sigue bajo vigilancia, pero su mensaje ha sido contundente: no hay crisis médica, ni error, ni conflicto interno.

Con esta intervención, Mbappé no solo protege su entorno deportivo, sino que también intenta cerrar una polémica que amenazaba con crecer en plena concentración internacional. Ahora, el foco vuelve al terreno de juego.