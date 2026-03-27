FIFA lanza la venta final de entradas del Mundial 2026 en medio de críticas por

La FIFA activará el próximo 1 de abril la última etapa de comercialización de entradas para el Mundial de 2026, una fase decisiva que permitirá a los aficionados adquirir boletos hasta el cierre del torneo, previsto para el 19 de julio.

El organismo rector del fútbol mundial informó que esta ventana se abrirá a las 15:00 GMT a través de su plataforma oficial y funcionará bajo un sistema directo: las localidades serán asignadas a quienes accedan primero. Además, la disponibilidad no será estática, ya que se liberarán nuevas entradas de manera progresiva, incluso el mismo día de algunos partidos.

La expectativa sigue siendo alta. En la fase anterior, realizada entre enero y febrero mediante sorteo, se distribuyeron más de un millón de entradas frente a una demanda desbordante que superó los 500 millones de solicitudes. En total, se prevé que cerca de siete millones de boletos salgan al mercado, considerando la capacidad de los 16 estadios repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, el proceso de venta no ha estado exento de polémica. Diversas organizaciones han cuestionado el elevado coste de las entradas, acusando a la FIFA de incumplir compromisos iniciales sobre accesibilidad para los aficionados. La Football Supporters Europe (FSE), junto con Euroconsumers, ha llevado el caso ante la Comisión Europea, denunciando prácticas que consideran poco transparentes y abusivas dentro de un mercado que califican de monopolístico.

Desde la FIFA, su presidente Gianni Infantino ha justificado los precios alegando una demanda extraordinaria. Como respuesta parcial a las críticas, el organismo introdujo una categoría limitada de entradas a 60 dólares destinadas a clubes oficiales de aficionados, aunque estas se agotaron prácticamente antes de su apertura al público general, según denuncias.

En paralelo, el 2 de abril se reactivará la plataforma oficial de reventa e intercambio, otro punto de fricción. Los precios en este canal también han sido objeto de cuestionamientos, aunque la FIFA insiste en que se trata de un espacio entre particulares donde cada usuario fija el valor de sus entradas.