La Francia de Mbappé arrasa al Brasil de Vinicius con gol del crack

Francia se llevó la victoria ante Brasil con una actuación convincente en el Gillette Stadium de Foxborough, ubicado a las afueras de Boston.

Este amistoso, que tuvo lugar el jueves 26 de marzo en el marco de la Fecha FIFA, sirvió como un ensayo táctico para ambas selecciones a pocos meses del Mundial 2026.

Sin embargo, los franceses demostraron estar un paso adelante en su preparación. Desde el primer minuto, el encuentro fue intenso, con oportunidades de gol en ambas áreas durante los primeros treinta minutos.

No obstante, Francia supo aprovechar sus ocasiones mientras que la Verdemarela cometió errores decisivos en defensa.

El primer gol llegó a los 32 minutos. En una jugada desafortunada, Casemiro perdió el balón al intentar salir desde atrás.

Tchouaméni lo recuperó y lo pasó a Dembélé, quien asistió a Kylian Mbappé para que el delantero del Real Madrid picara el balón sobre Ederson con una precisión extraordinaria. Un gol digno de mención que reflejó la superioridad francesa en esa primera mitad y que marcaría el desarrollo del partido. Mbappé, que había llegado con dudas sobre su estado físico debido a un esguince de rodilla que le mantuvo alejado de los últimos compromisos con su club, demostró estar listo para competir al más alto nivel.

La expulsión que no frenó a los galos

La segunda mitad comenzó con un giro inesperado. A los 54 minutos, Dayot Upamecano fue expulsado tras derribar por detrás a Wesley, quien se disponía a entrar al área con control del balón. Con diez hombres, cualquier equipo podría haber sucumbido al caos, pero Francia siguió generando ocasiones peligrosas. A los 64 minutos, Hugo Ekitike superó a Ederson, ampliando la ventaja a 2-0 y dejando claro que el equipo dirigido por Didier Deschamps contaba con recursos suficientes para mantener el control incluso en inferioridad numérica.

A los 78 minutos, Brasil logró reducir distancias gracias a un cabezazo de Bremer, defensor del Juventus, quien se sumó al ataque en una jugada de balón parado. Los brasileños tuvieron tiempo para buscar la igualada con un hombre más en el campo, pero no supieron aprovechar la ocasión. Un pase filtrado hacia Vinicius llegó demasiado tarde y así, Francia se llevó una victoria que refuerza su estatus como uno de los favoritos para el torneo mundial.

Mbappé en el radar

La presencia de Mbappé fue crucial durante todo el encuentro. El astro francés viajó hasta Estados Unidos a pesar de su lesión en la rodilla, priorizando su recuperación y cumpliendo con compromisos comerciales con sus patrocinadores. Aunque no hay certeza sobre si estará al 100% para el Mundial 2026, su disposición para competir y su rendimiento en el Gillette Stadium sugieren que va por buen camino. Deschamps ha sido claro al afirmar que no asumirá riesgos innecesarios; sin embargo, la actuación del delantero tranquiliza a la afición francesa ante la inminente cita mundialista.