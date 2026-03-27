La repesca del Mundial 2026 se calienta: las finales del 31 de marzo decidirán las últimas 6 plazas

Italia anhela una redención en Bosnia, mientras que Lewandowski se presenta en Suecia y Turquía se enfrenta a Kosovo.

La repesca europea arde tras las semifinales del jueves, donde cayeron sorpresas como las selecciones de Rumanía y Gales. Solo quedan cuatro billetes europeos por asignar para completar los 48 equipos que participarán en el torneo que dará inicio el 11 de junio en EE UU, México y Canadá.

Hasta ahora, son 42 los equipos que ya tienen su lugar asegurado, incluyendo a los anfitriones como México, Estados Unidos y Canadá, así como potencias sudamericanas como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, además de selecciones asiáticas como Japón, Corea del Sur e incluso Irak, que está en la repesca intercontinental.

Europa lidera la lista con 12 entradas directas: España, Francia, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia y Suiza. Desde África llegan nueve representantes (Marruecos, Senegal, Ghana…), mientras que Concacaf aporta tres más los anfitriones (Panamá, Haití, Curazao) y Oceanía tiene a la siempre presente selección de Nueva Zelanda.

Encuentros de la repesca europea

Los cuartos finales del play-off se decidieron este jueves 26 de marzo. Los ganadores avanzan a estas finales, que se disputarán a partido único en el campo del equipo mejor colocado:

Cruce Local Visitante Hora (CET) A Bosnia-Herzegovina Italia 20:45 B Suecia Polonia 20:45 C Kosovo Turquía 20:45 D República Checa Dinamarca 20:45

La tetracampeona, la selección italiana, llega con el peso de no haberse clasificado para el Mundial de Qatar 2022. Se presenta en Sarajevo con un entrenador, Spalletti, bajo una enorme presión. Por su parte, Polonia confía en un Lewandowski que sigue siendo eterno (36 años), aunque Suecia ha resurgido tras la retirada de Ibrahimovic. Turquía, respaldada por Güler y Çalhanoğlu, se mide ante Kosovo, una revelación balcánica. Dinamarca, con Eriksen y Højbjerg, tendrá un duro reto contra unos checos que jugarán en casa. Para más detalles sobre los cruces, consulta este enlace en AS.

El próximo 31 de marzo se conocerán las seis selecciones que completarán las 48 clasificadas para la esperada Copa del Mundo. Cuatro saldrán de Europa; las otras dos provendrán de la repesca intercontinental. Irak y República Democrática del Congo están a la espera de rivales tras semifinales como Bolivia-Surinam o Nueva Caledonia-Jamaica. El conjunto boliviano mantiene viva la esperanza de regresar desde 1994, cuando alcanzaron la final en Monterrey ante Irak.

Antecedentes y pronósticos con un toque de escepticismo

La UEFA distribuye un total de 16 plazas: 12 directas y cuatro mediante play-off con los segundos clasificados de grupo más los equipos provenientes de la Nations League. Este formato ampliado a 48 selecciones busca democratizar el acceso al torneo, pero también ha generado cierta confusión: potencias como Ucrania o Gales han quedado fuera tras crueles penaltis. En Sudamérica, el cierre fue liderado por una invicta Argentina, mientras que Brasil mostró irregularidades aunque sigue siendo letal.

¿Y qué dicen los pronósticos? Las apuestas dan como favorita a Italia (1.80 cuota victoria), aunque Bosnia puede ser un rival complicado jugando en casa. Para el duelo entre Polonia (2.20) y Suecia (3.10), Lewandowski deberá demostrar su capacidad goleadora bajo presión. En cuanto a Dinamarca (2.50) frente a checos (2.90), hay expectativas altas; si Eriksen logra otro milagro cardíaco, podrían avanzar; si no es así, los checos podrían despedirlos con una cerveza en mano. En el ámbito intercontinental, tanto Irak (1.40) como Congo son considerados favoritos, pero no hay que subestimar el sueño boliviano por aprovechar su altitud virtual.

El proceso clasificatorio comenzó en 2023 y ha tenido momentos destacados como la actuación de Croacia, liderada por Modrić, o la presencia histórica de Portugal con un Ronaldo dispuesto a disputar su sexto Mundial. África también brilla con la reciente actuación semifinalista de Marruecos en 2022. Algunas preguntas quedan en el aire: ¿debutará algún día Uzbekistán? ¿Podrá Jordania repetir su hazaña? El telón clasificatorio caerá el próximo 31 de marzo a las 20:45.