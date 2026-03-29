Ancelotti cuenta con Vinicius Jr. para el Mundial 2026

El astro brasileño Vinícius Júnior, el letal extremo del Real Madrid, se reencontró este domingo con el grupo de la Seleção en las soleadas canchas de Orlando, dejando atrás las sombras de una jornada de reposo forzada. El sábado, el jugador había optado por no sumarse al entrenamiento colectivo tras percibir un leve dolor en el muslo al finalizar el tropiezo ante Francia (1-2), pero los chequeos médicos posteriores confirmaron que no hay daño grave que frene su explosividad.

Fuentes cercanas a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) transmitieron optimismo rotundo: «Vinícius está en perfectas condiciones». Para no arriesgar, el exFlamengo prefirió una rutina personalizada en el gimnasio, complementada con fisioterapia, y este domingo ya corría y regateaba junto a sus compañeros como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el técnico Carlo Ancelotti, conocido por su astucia táctica, podría dosificar sus minutos en el amistoso del martes contra Croacia, evitando la sobrecarga que sufrió el ’10’ auriverde en el duelo parisino. Este encuentro en Florida servirá no solo para lavar la honra tras la derrota con los galos, sino para pulir el engranaje de cara al gran torneo en Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en junio.

El parón internacional ha sido un calvario para Ancelotti, quien desde su llegada al banquillo en mayo de 2025 acumula un saldo mixto: cuatro triunfos, dos igualdades y tres reveses en nueve salidas. Ahora, con la lista definitiva para el Mundial a la vuelta de la esquina, las ausencias golpean duro. Wesley (Roma) y Raphinha (Barcelona) ya regresaron a sus clubes por problemas en la parte posterior de la pierna derecha, desconvocados el viernes para no agravar sus cuadros. Estas bajas suman a un historial de contratiempos que ha avivado el descontento en las tribunas brasileñas, donde la afición clama por el regreso de Neymar, inactivo desde su rotura de ligamentos en octubre de 2023.

En el calor húmedo de Orlando, bajo la mirada atenta de miles de fans expatriados, la Canarinha busca redimirse ante un Croacia que siempre plantea guerras tácticas. La presión crece: Brasil, pentacampeón del mundo, no puede permitirse más dudas si aspira a reconquistar la gloria. Con Vinícius liderando el ataque, Ancelotti tiene munición para soñar, pero el martes será una prueba de fuego para medir si la máquina verdeamarela ya carbura a tope.