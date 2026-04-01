¡Porca miseria! Italia se queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Italia enfrenta otro capítulo oscuro en su historia futbolística.

El 31 de marzo de 2026, en Zenica, la Azzurra dirigida por Gennaro Gattuso se puso por delante gracias a un gol de Moise Kean a los 15 minutos, pero todo se complicó tras la tarjeta roja a Alessandro Bastoni en el minuto 41.

Haris Tabaković logró igualar el marcador en el 79, y después de una prórroga tensa, los penaltis (1-1, 4-1 para Bosnia) sellaron la tragedia italiana.

La Nazionale tuvo que lidiar con más de 50 minutos con un jugador menos, sacrificando a Mateo Retegui para reforzar la defensa. Gianluigi Donnarumma, que había sido clave en otras ocasiones, no pudo detener ninguno de los cuatro penaltis lanzados por los bosnios; además, Pio Esposito y Bryan Cristante también erraron sus disparos.

Con esta victoria, Bosnia, que ocupa el puesto 66 en el ranking FIFA, logra clasificar a su segundo Mundial tras 1998 y se integra al Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar.

Antecedentes de una maldición persistente

Italia, tetracampeona del mundo, no participa en un Mundial desde Brasil 2014. En las ediciones de 2018 y 2022 ya sufrió eliminaciones en repechajes: Suecia y Macedonia del Norte fueron sus verdugos. Esta vez, tras finalizar segunda en su grupo detrás de Noruega (con derrotas por 3-0 y 4-1), logró superar a Irlanda del Norte en semifinales (2-0), pero Bosnia le dio la vuelta a la final tras vencer a Gales en penaltis.

El futuro de Gattuso parece incierto; su apuesta inicial fue arriesgada pero quedó desbaratada con la expulsión de Bastoni, quien derribó a Amar Memić como último hombre. Este central del Inter ha sido criticado por su rendimiento inconsistente y ahora carga con parte de la responsabilidad. Bosnia mostró su garra balcánica y supo aprovechar las debilidades italianas.

Clave del partido Detalle Gol Italia Moise Kean (15′) Expulsión Alessandro Bastoni (41′, roja directa) Gol Bosnia Haris Tabaković (79′) Penaltis Bosnia 4-1 (fallos: Esposito, Cristante)

¿Qué futuro para la Azzurra?

Ya son doce años sin pisar un Mundial y hasta el próximo año 2030 podrían acumular un total de dieciséis. Las críticas hacia Gattuso no cesan: ¿debería optar por una renovación o mantener a los veteranos? Aunque jugadores como Sandro Tonali anotaron durante los penaltis, el equipo adoleció de efectividad. Mientras Bosnia celebra esta hazaña histórica, Italia asimila un «porca miseria» colectivo. ¿Lograrán romper esta racha o seguirán atrapados en este pozo?

El escepticismo se hace presente: con rivales como Noruega pisando fuerte, la situación actual de la Serie A parece brillar más que la selección nacional. Sin entrar demasiado en humor negro, tres Mundiales fuera resultan un golpe duro para el fútbol italiano. Bosnia saborea con humildad balcánica el billete tan ansiado.

Curiosidades : Italia se convierte en el primer campeón mundial que falta a tres Mundiales consecutivos. Bosnia vuelve al Mundial desde su primera participación en 1998, cuando Edin Dzeko era una joven promesa. Donnarumma , quien brilló durante la Euro 2020, falló decisivamente en los penaltis. La expulsión de Bastoni , ya polémico antes con el Inter, suma otra roja clave. Por su parte, Gattuso , exjugador destacado, todavía no ha logrado llevar a cabo una clasificación exitosa como técnico.

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Un nuevo golpe para los tifosi italianos; sin embargo, es bien sabido que el fútbol italiano siempre encuentra formas de renacer.