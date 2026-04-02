Prestianni clama inocencia total: «Me castigaron sin una sola prueba»

El joven crack argentino Gianluca Prestianni, de apenas 20 años y estrella emergente del Benfica, rompió el silencio en una emotiva charla con Telefe y lanzó un grito al cielo: lo suspendieron «sin pruebas» por el polémico cruce con Vinícius Jr. en los playoffs de octavos de la Champions League, jugado en febrero.

Todo explotó en el partido de ida, cuando el árbitro paró el juego por el protocolo contra el racismo. El brasileño del Real Madrid y sus compañeros, incluido el francés Kylian Mbappé, apuntaron al extremo lusitano por un insulto que él niega rotundamente. «Mono», fue la palabra que desató la tormenta, pero Prestianni lo desmiente con vehemencia y ya había soltado su descargo en redes al toque.

La UEFA no dudó y lo dejó fuera del duelo de vuelta, que el Madrid se llevó. Ahora, el futbolista argntino confiesa que esa sanción «me dolió en el alma». «Pensaba en mi viejo, mi vieja, mis abuelos… tantas mentiras que ni siquiera existieron. Es durísimo y te rompe por dentro», soltó con la voz quebrada en su primera entrevista post escándalo.

Pero no todo es amargo: Prestianni destaca el respaldo total del Benfica, sus compañeros y un José Mourinho al que idolatra como «un fenómeno y una persona increíble». Recién convocado a la Selección Argentina para los amistosos pre-Mundial 2026 contra Mauritania (2-1) y Zambia (5-0), se quedó en el banco, pero no afloja. «Me mato laburando todos los días por esta chance. Mi sueño máximo es pisar un Mundial con la Celeste», remata con fuego en los ojos.