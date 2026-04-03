  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

Roberto Martínez ultima detalles en duelos clave contra chilenos y nigerianos.

Cristiano Ronaldo regresa para el gran duelo Portugal-Nigeria antes del Mundial

Cristiano Ronaldo regresa para el gran duelo Portugal-Nigeria antes del Mundial
Cristiano Ronaldo PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

Prestianni clama inocencia total: "Me castigaron sin una sola prueba"

Prestianni clama inocencia total: "Me castigaron sin una sola prueba"

Italia se queda fuera del Mundial 2026

¡Porca miseria! Italia se queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este jueves el último reto de pretemporada para el Mundial 2026: un vibrante choque contra Nigeria el 10 de junio, donde se espera el regreso triunfal del capitán Cristiano Ronaldo, ausente en los recientes ensayos.

Roberto Martínez, el estratega español al mando, preservó a su estrella en los duelos previos —un empate 0-0 con México y un sólido 2-0 ante Estados Unidos—, priorizando su frescura para este cierre clave antes de volar a Norteamérica. Días antes, el 6 de junio, Portugal enfrentará a Chile en el Estadio Nacional de Oeiras, cerca de Lisboa, posiblemente aún sin el astro madeirense en plenitud.

En el Grupo K del torneo en México, EE.UU. y Canadá, los lusos competirán con Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. La presencia de Ronaldo en el partido nigeriano promete ser el detonante final para una selección que ansía el título, con Leiria como probable sede del encuentro.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]