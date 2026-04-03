Cristiano Ronaldo regresa para el gran duelo Portugal-Nigeria antes del Mundial

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este jueves el último reto de pretemporada para el Mundial 2026: un vibrante choque contra Nigeria el 10 de junio, donde se espera el regreso triunfal del capitán Cristiano Ronaldo, ausente en los recientes ensayos.

Roberto Martínez, el estratega español al mando, preservó a su estrella en los duelos previos —un empate 0-0 con México y un sólido 2-0 ante Estados Unidos—, priorizando su frescura para este cierre clave antes de volar a Norteamérica. Días antes, el 6 de junio, Portugal enfrentará a Chile en el Estadio Nacional de Oeiras, cerca de Lisboa, posiblemente aún sin el astro madeirense en plenitud.

En el Grupo K del torneo en México, EE.UU. y Canadá, los lusos competirán con Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. La presencia de Ronaldo en el partido nigeriano promete ser el detonante final para una selección que ansía el título, con Leiria como probable sede del encuentro.