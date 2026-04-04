El Real Madrid entrega la Liga al Barça y se encomienda a su magia en Champions

El Real Madrid se desmorona en Palma de Mallorca en una jornada que podría resultar crucial para el desarrollo de la temporada.

Los blancos cayeron 2-1 ante un RCD Mallorca que, sin muchas pretensiones, mostró una efectividad notable que contrasta con la impotencia ofensiva del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Manu Morlanes abrió el marcador en el minuto 41.

Aunque Militão logró igualar en el 87 con un cabezazo que reavivó las esperanzas blancas, fue Vedat Muriqi quien selló el destino del encuentro en el descuento, con un contraataque letal que desató la euforia en Son Moix.

Este resultado deja al Madrid a cuatro puntos del Barcelona, que aún tiene un partido por disputar, y abre una brecha que podría convertirse en un abismo si los catalanes logran ganar sus próximos encuentros.

La derrota llega en un momento complicado, cuando el conjunto blanco necesitaba ejercer presión sobre un Barcelona que parece tener cada vez más control sobre la Liga. El Mallorca, situado antepenúltimo en la tabla con 28 puntos, jugó sin presión alguna, sabiendo que una victoria lo sacaría de los puestos de descenso.

En cambio, el Madrid llegó como segundo clasificado con 69 puntos, pero sin la solidez defensiva ni la claridad táctica que suelen caracterizar a los grandes equipos en momentos decisivos. La falta de varios defensas clave llevó a Arbeloa a improvisar una línea defensiva que no ofreció las suficientes garantías ante un rival modesto pero eficaz.

Mbappé, única baza en un Madrid sin fútbol ni garra

Kylian Mbappé se erigió como casi la única arma ofensiva del Madrid en una tarde donde el equipo careció de la creatividad y la intensidad necesarias. El francés, gran fichaje de esta temporada y esperanza blanca en momentos difíciles, no pudo romper la defensa mallorquina como acostumbra.

A pesar de ser un futbolista de élite capaz de marcar diferencias incluso en los partidos más complicados, esta vez se encontró con un Mallorca bien organizado que supo cerrar espacios y limitar sus oportunidades. Es evidente que ningún equipo puede depender únicamente de un jugador excepcional; el Madrid lo vivió amargamente en Son Moix.

El conjunto blanco mostró una preocupante falta de garra y compromiso a estas alturas del campeonato.

Tres goles fueron anulados por fuera de juego, evidenciando que generaron ocasiones pero sin la precisión ni coordinación necesarias para ser considerados serios aspirantes al título. La defensa improvisada, con Lucas Vázquez y Fran García ocupando los laterales y una inusual pareja formada por Asencio-Tchouaméni en el centro, no brindó las garantías requeridas. Arbeloa intentó replegarse y soltar a sus extremos a campo abierto; una táctica efectiva en otras ocasiones pero insuficiente ante un Mallorca pragmático. La falta de fluidez ofensiva resultó evidente para un Madrid que aspira a conquistar la Liga, mientras su fragilidad defensiva permitió a los mallorquines crear peligro en momentos clave del partido.

La Champions como tabla de salvación

Con la Liga prácticamente entregada al Barcelona, el Madrid debe enfocar su mirada hacia la Champions League, su última oportunidad para redimirse en una temporada que amenaza con ser considerada un fracaso relativo.

Se enfrentará a un temible Bayern de Múnich, rival de talla mundial que exigirá una respuesta radicalmente diferente a lo mostrado en Palma. La competición europea ha sido históricamente el escenario donde el Madrid ha encontrado su magia cuando más lo ha necesitado; sin embargo, para ello deberá recuperar la identidad perdida en las últimas jornadas.

El Bayern representa un desafío monumental; combina solidez defensiva con una capacidad ofensiva devastadora. Si el Madrid no logra encontrar soluciones tácticas y mejorar sustancialmente su rendimiento defensivo, podría verse eliminado y convertir esta temporada en un auténtico desastre.

Mbappé tendrá que ser mucho más que una opción aislada; necesita convertirse en el catalizador para reactivar a un equipo que debe redescubrir su esencia ganadora. Esa histórica capacidad del Madrid para resolver partidos complicados será crucial en los próximos encuentros. Sin embargo, lo ocurrido en Palma deja entrever que esa magia podría estar agotándose y requerirá mucho más que talento individual para competir al más alto nivel.

Curiosidades sobre el encuentro y sus protagonistas