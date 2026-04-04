«Ronaldinho»: Netflix revela la sonrisa y los secretos del mago del balón

Netflix estrena el 16 de abril «Ronaldinho«, una docuserie de tres entregas que bucea en la vida del genio brasileño nacido el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, dueño de la «10» en el FC Barcelona y la Canarinha, artífice del Mundial 2002 junto a cracks como Ronaldo, Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos. El tráiler de dos minutos, lanzado este jueves, promete un festín: goles imposibles, asistencias de ensueño, un Balón de Oro (¡el único, inexplicablemente!) y las sombras de sus excesos nocturnos.

El propio Ronaldinho, retirado hace ocho años, comparte pantalla con su hermano, su eterno gestor de sombras, y un dream team de excompañeros: Ronaldo (el Fenómeno), Neymar (su heredero designado) y Lionel Messi, quien confiesa: «Él me marcó más de lo que yo a él». La serie traza su explosión desde el debut con Gremio a los 18 años, el brillo en el PSG a los 20 —donde ya despuntaban sus fiestas legendarias—, y su apoteosis en el Barça como campeón mundial.

En el Camp Nou, ‘Ronnie’ era puro espectáculo: trucos virales, ovaciones en el Bernabéu y trofeos que lo inmortalizaron. Post-Barça, el Milan y retornos brasileños con Flamengo y Atlético Mineiro trajeron altibajos, pero nadie le quitó su vitrina única: Mundial, Champions, Libertadores, Copa América y Confederaciones. No esquiva lo oscuro, como su detención en Paraguay, ni sus noches salvajes.

No es la primera alegría futbolera brasileña en Netflix —siguen las de Pelé, Neymar y Vinícius Jr.—, pero esta promete capturar la esencia de una sonrisa perpetua que bailaba con el balón.