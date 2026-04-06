El Getafe tumba 2-0 a un Athletic de Bilbao que ni con Nico Williams logró cambiar la dinámica

El Coliseum Alfonso Pérez fue escenario este domingo 5 de abril de 2026 de una victoria que sabe a gloria para el Getafe.

Los azulones, bajo la dirección de José Bordalás, lograron un contundente 2-0 frente al Athletic Club, consolidando su racha positiva.

Luis Vázquez abrió el marcador en el minuto 13, desviando un tiro de Martín Satriano, y fue precisamente el uruguayo quien sentenció el encuentro en el minuto 89 con un gol a placer tras un error de Areso.

Ni siquiera el regreso de Nico Williams -esperadísimo por los leones- logró cambiar la dinámica de un partido donde los locales mostraron una solidez impresionante.

El Athletic, que había llegado invicto en sus últimas seis visitas al Coliseum, se encontró con un muro difícil de superar. Ernesto Valverde optó por una estrategia vertical, pero su equipo adoleció de lentitud en la circulación del balón y careció de efectividad en ataque. La única ocasión clara para los bilbaínos llegó cuando Guruzeta mandó un cabezazo desviado en la primera parte; ya en la segunda, los intentos de Iñaki Williams y Sancet no lograron inquietar a David Soria, que tuvo una tarde tranquila. En contraste, el Getafe vive un año 2026 de ensueño: fichajes como Satriano y Boselli han brillado, y ya suman 41 puntos, distanciándose del descenso y acercándose a esos anhelados puestos europeos.

Una obra maestra

Todo cambió a los quince minutos. Cristian Boselli realizó un centro desde la banda, donde Satriano, con insistencia, remató y el balón terminó rebotando en Vázquez, engañando a Unai Simón. Este gol marcó la pauta: presión alta por parte del Getafe y un Athletic atascado.

Minuto 13 : 1-0. Gol de Vázquez tras rebote.

: 1-0. Gol de tras rebote. Dominio del Getafe: cerca de 9.000 espectadores fueron testigos del buen juego de equipos como Djené , Arambarri y compañía, quienes ganaron duelos clave.

, y compañía, quienes ganaron duelos clave. El Athletic sin capacidad ofensiva: cero tiros entre los tres palos hasta el final.

El árbitro, Juan Martínez Munuera, mostró tarjetas amarillas a Djené (29′), Arambarri (46′), Boselli (85′) y Yuri (31′), pero el partido transcurrió sin mayores controversias, salvo por un penalti reclamado por los vascos sobre Laporte, que no fue sancionado.

La racha del Getafe

El inicio del año 2026 ha sido pura alegría para el Getafe. Los nuevos fichajes están rindiendo a gran nivel: tanto Satriano, quien anotó el segundo gol tras un centro raso de Mario Martín, como Vázquez, han demostrado el buen ojo que tiene Bordalás para reforzar su plantilla. Seis victorias en ocho jornadas, incluyendo triunfos ante gigantes como el Real Madrid, el ​Villarreal y el ​Betis, han llevado al equipo a estar a solo cuatro puntos de la quinta plaza que da acceso a la Champions. ¿Milagro? Más bien trabajo duro, aunque siempre queda ese toque de escepticismo: la permanencia matemática aún está lejos.

Por otro lado, el Athletic se encuentra en una situación complicada tras esta derrota. Aunque regresó después de dos meses por pubalgia, ​Nico Williams entró al descanso con mucha energía. Según Valverde, estaba «rápido y sin molestias», pero su impacto fue limitado; generó juego para ​Iñaki​, aunque sin conseguir marcar. ​Yeray Álvarez​ volvió tras cumplir sanción UEFA, pero su equipo evidenció problemas para desarticular defensas cerradas. Una derrota dolorosa que complica sus aspiraciones europeas.

Equipo Puntos Últimas 8 jornadas (V-E-D) Getafe 41 6-1-1 Athletic ? 3-2-3 (aprox.)

De cara al futuro en esta Liga: los azulones tienen potencial para sorprender si mantienen esta intensidad competitiva. El Athletic, con ​Nico​ plenamente recuperado, tiene posibilidades de remontar, pero lo vivido ayer sirve como aviso. ¿Grandes sueños o resaca europea? Solo el tiempo lo dirá.

Curiosidades sobre este encuentro y sus protagonistas:

​Satriano​ ha anotado tres goles desde su llegada invernal; este doblete es solo una muestra más.

El ​Getafe​ pone fin a una racha positiva del Athletic: primera derrota bilbaína en Coliseum desde 2020.

Nico Williams volvió al campo en el minuto 46; mientras tanto, su hermano Iñaki lleva diez partidos sin marcar cabezazos.

Bordalás registra diez victorias en este año; parece haber pasado de ser mago para evitar descensos a ilusionista.

El ​Coliseum​ no veía un 2-0 ante los bilbaínos desde la etapa de ​Quique Sánchez Flores​.

Una victoria que ilusiona y recuerda que en fútbol incluso los más humildes pueden dar grandes sorpresas.