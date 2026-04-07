El Bayern se encomienda al instinto salvaje de Luis Díaz para vencer al Madrid

A pocas horas de medirse al Real Madrid en una noche decisiva de Champions, Vincent Kompany dejó una frase que retrata a la perfección a uno de sus hombres más imprevisibles: Luis Díaz. El entrenador del Bayern de Múnich definió al colombiano como un futbolista capaz de “convertir el caos en una amenaza”, resaltando su capacidad para romper esquemas en los momentos más tensos.

Durante la comparecencia previa al choque de cuartos de final, el técnico belga no escatimó elogios hacia el exjugador de Oporto y Liverpool. Subrayó su desequilibrio en el uno contra uno, su olfato goleador y su visión para asistir, pero hizo especial hincapié en su mentalidad. Para Kompany, Díaz no rehúye el desorden del juego, sino que lo utiliza como arma para marcar diferencias y potenciar a sus compañeros.

En cuanto a la situación de la plantilla, el Bayern solo lamenta la ausencia del guardameta Sven Ulreich, baja por una lesión muscular. Más dudas genera la figura de Harry Kane. El delantero inglés, que no participó en el último partido de Bundesliga, ha evolucionado favorablemente y forma parte de la expedición en Madrid, aunque su presencia en el once sigue en el aire.

Kompany explicó que Kane ha mantenido un alto nivel de entrenamiento durante su recuperación, lo que le permitiría llegar en buenas condiciones. Sin embargo, evitó confirmar su titularidad, dejando la decisión final en función de las sensaciones de última hora.

El escenario ya está listo: el Santiago Bernabéu será el epicentro del duelo este martes a las 21:00, con dos gigantes europeos buscando dar el primer golpe en la eliminatoria.