Cómo, cuándo y dónde ver por TV el partido de ida entre Real Madrid y Bayern en cuartos de Champions

A por ellos.

Y a por todas, porque es lo único que resta en la temporada y lo más importante.

Si el Real Madrid tiene una obsesión, esa es la Champions League.

Un título que en la última década se ha levantado en más ocasiones (cinco) que el liguero (cuatro) y que los futbolistas perciben como la solución a todos sus problemas.

Real Madrid y Bayern de Múnich se citan esta martes 7 de abril de 2026 para protagonizar uno de los encuentros más apasionantes de los cuartos de final de la Champions League.

El Santiago Bernabéu será testigo del primer enfrentamiento a partir de las 21:00 horas, donde los merengues, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, intentarán tomar ventaja ante un rival que, aunque llega con algunas bajas, no pierde su ambición por conquistar Europa.

La expectativa está en el aire, especialmente por las alineaciones y el arbitraje.

El equipo blanco llega tras haber superado al Manchester City en octavos, mientras que los bávaros, dirigidos por Vincent Kompany, eliminaron sin complicaciones al Atalanta.

Sin embargo, en el Real Madrid, las lesiones están complicando la situación: Courtois se pierde el encuentro, mientras que Rodrygo también está fuera por un largo periodo y hay dudas sobre la presencia de Ceballos y Mendy.

A pesar de todo, los aficionados esperan llenar el estadio y ejercer presión desde el primer minuto.

El árbitro y las claves defensivas

El inglés Michael Oliver será el encargado de dirigir este importante encuentro, con Jarred Gillett actuando como VAR. Oliver cuenta con experiencia en partidos europeos del Real Madrid, aunque sus resultados han sido variados: ha visto tanto victorias como derrotas en sus cuatro encuentros previos con los blancos.

Los seguidores recordarán algunas decisiones suyas en momentos cruciales, siempre bajo un intenso escrutinio.

En cuanto a la defensa, se espera que Militao forme pareja con Rüdiger en el centro del campo. La gran incógnita está en quién ocupará el lateral izquierdo: si será Fran García o el joven Carreras.

Arbeloa podría decidirse según lo que busque: velocidad o solidez defensiva. En la medular, combinaciones prometedoras entre Tchouameni, Valverde, el canterano Thiago Pitarch, Camavinga y Arda Güler darán dinamismo al juego. Por su parte, el Bayern también se verá obligado a realizar rotaciones debido a las lesiones que afectan a jugadores como Ulreich, Mike y Kiala.

Cómo y dónde verlo por TV

El gran partido se podrá seguir en exclusiva a través de Movistar Plus+, accesible sin necesidad de un paquete convergente gracias a su plataforma de streaming. Puedes suscribirte desde solo 9,99 euros al mes sin permanencia para disfrutarlo en móviles, tablets o Smart TVs.

Aquí tienes los canales específicos:

Plataforma Canales disponibles Movistar Plus+ M7, M+ Liga de Campeones (M60/O115), M+ Liga de Campeones HDR, M+ Liga de Campeones 3 (M62/O118) Orange TV Orange Fútbol 1 (107), Liga de Campeones (115/118) Streaming App Movistar+ (móviles, tablets, Smart TVs, web) Radio COPE, Radio Marca, SER, Onda Cero, RNE

No te pierdas la previa ni la crónica minuto a minuto en webs especializadas. Para más información sobre este emocionante choque, consulta este análisis completo del partidazo en Diario Madridista.

Antecedentes y pronóstico con toque escéptico

Ambos equipos suman juntos un total impresionante de 21 Copas de Europa. Aunque el dominio histórico del Real Madrid es notable cuando juega en casa, no hay que subestimar al Bayern, que sabe cómo lidiar con la presión del Bernabéu. Las casas de apuestas otorgan un ligero favoritismo a los locales (2.10 para una victoria madridista; 3.40 para un empate; 3.20 para los bávaros), aunque las dudas respecto a las bajas podrían influir en esos números. ¿Podrá haber una sorpresa alemana o viviremos una noche mágica blanca? El fútbol siempre guarda sorpresas; Oliver podría ser decisivo si muestra una tarjeta roja temprana.

Curiosidades : El árbitro Michael Oliver , quien debutó internacionalmente en 2012 ha dirigido finales importantes como la FA Cup. La pareja defensiva formada por Militao y Rüdiger es considerada la más sólida del conjunto blanco esta temporada con 12 porterías imbatidas. En duelo directo entre ambos laterales: mientras que Fran García acumula asistencias valiosas; el joven Carreras , ofrece juventud y proyección. Históricamente hablando, el conjunto alemán ha conseguido ganar 5 veces en sus 12 visitas al Bernabéu durante competiciones europeas. Por último, cabe señalar que Arbeloa debuta como técnico en cuartos ante un rival potente tras su etapa como jugador.

:

Prepárate para disfrutar durante 90 minutos llenos de emoción donde cualquier gol temprano podría cambiarlo todo.