El Real Madrid pierde 1-2 ante el Bayern porque «no tiene lo que hay que tener»

El Real Madrid cayó en el Bernabéu ante un Bayern más hecho, más intenso y más voraz, en una noche que dejó una sensación conocida: al equipo blanco le sobra orgullo, pero le falta un nueve que convierta el dominio en sentencia cuando el partido se pone áspero.

El 1-2 deja viva la eliminatoria, pero también retrata una carencia que en noches europeas pesa como una losa. Y de eso saben mucho Harry Kane y Luis Díaz, verdugos esta noche del Madrid.

Desde el arranque, el Bayern impuso su ley con presión alta, ritmo y una autoridad que fue empujando al Madrid hacia atrás. Los blancos resistieron como pudieron, pero cada acercamiento alemán llevaba veneno y cada transición parecía una amenaza seria. En ese contexto, el partido se explicó casi solo: el Bayern tuvo más colmillo y el Madrid volvió a perdonar demasiado.

La gran diferencia estuvo arriba. Cuando el encuentro exigía un rematador de raza, un delantero centro capaz de olfatear el área y resolver con un solo toque, el Madrid no lo tuvo. Le faltó ese killer clásico, ese tipo de atacante que no necesita media ocasión para matar el partido, como lo hacían en su día Zamorano o Hugo Sánchez.

El Bayern, en cambio, sí encontró pegada en los momentos decisivos. Castigó los errores blancos, manejó los tiempos y dejó el Bernabéu con la sensación de haber hecho un trabajo casi perfecto.

El Madrid reaccionó con orgullo en la segunda parte y rozó el empate, pero ya era tarde para corregir una noche en la que el fútbol le recordó una verdad incómoda: sin un nueve de verdad, las grandes noches se vuelven cuesta arriba.

La vuelta en Alemania obligará al Madrid a rozar la épica. Tendrá que jugar mejor, sufrir menos atrás y, sobre todo, encontrar el gol que ayer le faltó con tanta claridad como dolor.