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Barcelona 0 - Atlético de Madrid 2

El Atlético asalta el Camp Nou, le mete un 0-2 al Barça y huele las semifinales de Champions

Un golazo de Julián Álvarez y el zarpazo de Sorloth castigan a un Barça que jugó con diez tras la expulsión de Cubarsí

El Atlético asalta el Camp Nou, le mete un 0-2 al Barça y huele las semifinales de Champions
Julián Álvarez PD.
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El Camp Nou amaneció en modo Champions, con pulso alto desde el primer minuto y un guion que prometía vértigo.

Y lo cumplió… hasta que el fútbol, ​​caprichoso como siempre, decidió torcer la historia hacia el lado rojiblanco.

El Atlético de Madrid obtuvo un 0-2 de autoridad, de los que no liquidan una eliminatoria pero sí la inclinan con peso hacia el Metropolitano.

El inicio fue un intercambio de golpes. Rashford probó a Musso, Lamine agitó el costado derecho y Julián Álvarez respondió al otro lado.

Todo sucedió a una velocidad incómoda, casi sin respiro, con un Barça dominante por momentos pero sin filo en el remate. El Atlético, más contenido, esperaba su instante.

Y llegó justo antes del descanso, cuando el partido cambió de piel. Álvarez, hasta entonces faro aislado, se inventó una acción entre líneas que dejó a Giuliano frente a Cubarsí. Derribo, amarilla inicial… y rectificación desde el VAR. Roja. El Camp Nou se congeló. Y en ese silencio, La Araña clavó la falta en la cuadra. Un golpe quirúrgico para marcharse al vestuario con ventaja y superioridad.

Flick agitó el tablero tras el descanso, incluso sacrificando a Lewandowski y Pedri en busca de piernas y energía. El Barça empujó con más corazón que claridad. Rashford rozó el empate, Musso mantuvo al Atlético y el larguero también jugó su partido. Pero al conjunto azulgrana le faltó lo esencial: el remate.

Simeone, mientras tanto, leyó el duelo como tantas otras veces. Resistir, ajustar y esperar el momento. Lo encontré con los cambios. Baena dio orden y Sorloth, frío al entrar, se calentó en el instante justo. Centro desde la izquierda, desajuste defensivo y golpe seco para el 0-2. Eficacia pura. La Champions, en su versión más cruda.

A partir de ahí, el Atlético se hizo roca. El Barça empujó sin premio, Lamine lo intentó contra todos y contra sí mismo, pero el mundo —esta vez— no pasó. Ni el marcador ni la sensación de que el partido ya tenía dueño.

El silbatazo final dejó una imagen clara: el Atlético celebrando una conquista de peso y el Camp Nou masticando frustración. No está cerrada la historia, pero el equipo de Simeone ya ha dado el primer gran golpe. Y en estas noches, quien golpea primero… suele marcar el destino.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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