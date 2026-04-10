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Polémica arbitral en Europa

El Barça estalla contra el VAR y amenaza con acudir a la UEFA tras una acción clave ante el Atlético

Rafael Yuste denuncia un “error inadmisible” en un partido decisivo y no descarta una queja formal para exigir cambios

El Barça estalla contra el VAR y amenaza con acudir a la UEFA tras una acción clave ante el Atlético
Rafael Yuste PD.
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El FC Barcelona ha encendido la polémica tras el último duelo frente al Atlético de Madrid. Su vicepresidente, Rafael Yuste, dejó claro que el club analiza presentar una reclamación oficial ante la UEFA por la actuación del colegiado rumano Istvan Kovacs, especialmente por una jugada dentro del área que consideran determinante.

Yuste cuestionó abiertamente el funcionamiento del VAR en una acción protagonizada por Marc Pubill, asegurando que resulta incomprensible que no se señalara penalti pese a la evidencia de las imágenes. Según el dirigente, el fallo resulta aún más grave en un contexto de máxima exigencia competitiva como la Champions League.

El directivo recordó además que no es la primera vez que el Barça se siente perjudicado frente al Atlético esta temporada, aludiendo a una acción similar en la Copa del Rey que también generó fuertes protestas en el entorno azulgrana.

Desde el club insisten en que no se trata de un error aislado, sino de una repetición de decisiones discutibles que, en su opinión, deben ser revisadas a nivel institucional. Por ello, la entidad estudia emite un comunicado oficial para dejar constancia de su malestar y presionar por mejoras en el arbitraje europeo.

A pesar del enfado, Yuste quiso enviar un mensaje de ambición de cara al partido de vuelta, confiando en que el equipo pueda revertir la situación en el Metropolitano. También subrayó la importancia del próximo compromiso liguero ante el Espanyol, clave en la lucha doméstica.

Las declaraciones se produjeron en Barcelona, ​​en el marco de un acto organizado por LaLiga centrado en la responsabilidad de los clubes en la lucha contra el odio.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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