El Parlament de Cataluña exige al Barça entrenar en catalán y que Hansi Flick se dirija a Lamine Yamal en esa lengua

Esperpento indepe.

Hansi Flick ha ganado el 73,8% de sus partidos en Champions League. Habla alemán, inglés y algo de español. Lo que no habla, ni falta que le hacía hasta ahora como lo demuestran los títulos de la pasada temporada, es catalán.

Pero el Parlament de Cataluña tiene otros planes para él y profundiza el uso de la lengua como un arma arrojadiza.

La última genialidad del independentismo catalán consiste en exigir que los entrenamientos del FC Barcelona se realicen íntegramente en catalán. Las instrucciones tácticas, las correcciones defensivas, los gritos en los momentos de presión. Todo en catalán. Que Flick le explique a Lamine Yamal la presión alta en la lengua de Ramon Llull o que se busque un intérprete. Lo importante no es ganar la Champions. Lo importante es la politiquería.

Si no fuera real, parecería un chiste.

El Barça al servicio del procés

El club más veces campeón de Europa lleva años haciendo un recorrido ideológico que lo ha llevado desde «més que un club» hasta convertirse en correa de transmisión del separatismo catalán. La última estación de ese viaje es el Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo firmado por el FC Barcelona junto al Parlament y organizaciones como Òmnium Cultural, que busca extender el uso del catalán a todos los ámbitos sociales. Incluido, por supuesto, el vestuario del mejor equipo del mundo.

El objetivo declarado del pacto es sumar 600.000 nuevos hablantes de catalán antes de 2030. El presupuesto destinado a esta noble causa: 256 millones de euros el primer año y al menos 200 millones anuales hasta esa fecha. Casi mil millones de euros públicos para que Flick aprenda a decir «defensa endarrerida» en lugar de «defensa adelantada».

El Govern de Salvador Illa, que firmó el pacto con la colaboración del PSC, ERC y los Comuns, destina ese dineral mientras los hospitales catalanes tienen listas de espera históricas y los jóvenes no pueden permitirse un alquiler. Pero las prioridades son las prioridades.

La plantilla más multicultural del mundo aprenderá catalán

Pensemos un momento en la plantilla del Barça. Lamine Yamal, criado en Rocafonda (Mataró), habla español con acento de barrio. Raphinha, brasileño. Dani Olmo, que llegó desde el RB Leipzig. Gavi, de Los Palacios (Sevilla). Pedri, de Tegueste (Tenerife). Lewandowski, polaco. Flick, alemán con mucho carácter y poco tiempo para tonterías lingüísticas.

A todos estos señores el Parlament de Cataluña les va a exigir que se comuniquen en catalán durante los entrenamientos. Porque la independencia de Cataluña, como es sabido, pasa inexorablemente por que un delantero polaco entienda las instrucciones defensivas en una lengua que no estudió en su vida.

La pregunta que nadie en el independentismo se hace es obvia: ¿y si Flick simplemente se niega? ¿Le multará el Parlament? ¿Le retirarán el carnet de entrenador? ¿Le obligarán a repetir primero de la Escola Oficial d’Idiomes? El absurdo no tiene fondo cuando se trata del procés.

Òmnium Cultural: de la revolución a las iglesias evangélicas

Òmnium Cultural, la organización que financió el referéndum ilegal de 2017 y cuyo entonces presidente Jordi Cuixart fue condenado por sedición, ha evolucionado de forma sorprendente. Ahora, además de impulsar el independentismo, ofrece clases de catalán en comunidades religiosas, incluidas iglesias evangélicas, a través de su programa Vínculos. Conversaciones orales semanales para promover la lengua en entornos vecinales.

La imagen de Òmnium llevando el catalán a las iglesias evangélicas de los barrios de inmigrantes tiene algo de misión civilizadora que sus propios fundadores probablemente no habrían imaginado. Pero el procés hace cosas raras con la gente.

Las banderas españolas, prohibidas; las esteladas, sagradas

Mientras el Parlament legisla sobre el idioma de los entrenamientos, en el Camp Nou hay otra tradición bien establecida: la bandera española no es bienvenida. En 2025 se quemó una durante un partido entre Cataluña y Palestina en el estadio. El club no dijo nada especialmente memorable al respecto.

Ahora, ante la visita del Atlético de Madrid para la ida de cuartos de la Champions, grupos ultras barcelonistas como Gol Nord, Almogàvers y Boixos Nois están organizando redes para incautar las banderas españolas en el sector visitante. El motivo declarado: vengar las esteladas confiscadas anteriormente en el Metropolitano. Los ultras barcelonistas llaman estanquera a la bandera española, por sus estrellas. Muy fino todo.

El FC Barcelona lleva años tolerando este ambiente con una pasividad que resulta difícil de calificar de inocente. Retiró banderas españolas del Camp Nou en su día, argumentando razones publicitarias. La coherencia del club en materia de símbolos nacionales es, cuanto menos, selectiva.

El fútbol como plataforma mediática del separatismo

Lo que está ocurriendo con el Barça no es espontáneo ni inocente. Es una estrategia deliberada que utiliza el club más seguido de Cataluña como altavoz del proyecto independentista. TV3, la inmersión escolar monolingüe, la ocupación simbólica de los espacios públicos y ahora los vestuarios del fútbol. El procés necesita estar en todas partes porque sabe que en las urnas de toda España no tiene ningún futuro.

Que el PSC de Salvador Illa, que llegó al poder prometiendo gestión y no política identitaria, haya firmado el Pacte Nacional per la Llengua y negocie al mismo tiempo cuestiones fiscales con ERC para mantenerse en el Govern, dice todo lo que hace falta saber sobre la coherencia del socialismo catalán. Illa necesita a ERC. Y ERC cobra en catalán.

Flick, mientras tanto, prepara el partido

En medio de todo este circo, Hansi Flick tiene un partido de cuartos de Champions que ganar. El Atlético de Madrid de Simeone llega al Camp Nou con la ventaja del 2-0 de la ida y con la experiencia de haber ganado en el estadio culé esta temporada. Las casas de apuestas dan ligero favoritismo al Barça —1,85 frente a 3,75 para los colchoneros—, pero el Atlético es el Atlético y Simeone es Simeone.

Lo que Flick necesita el miércoles no es un curso de catalán acelerado. Es un equipo concentrado, una defensa que no regale espacios y que Yamal aparezca en los momentos decisivos como sabe hacerlo.

El Parlament puede legislar sobre idiomas. Los goles, de momento, siguen cayendo en la lengua universal del balón en la red.

Aunque a este paso, tampoco descartemos que intenten regularlo.