El Real Madrid ensayó para Múnich, pero volvió a tropezar en LaLiga

El Real Madrid volvió a dejar una sensación incómoda: mucho ruido alrededor de su cita con Múnich y muy poco fútbol para sostenerse en LaLiga. Empezó con cierta energía, encontró premio con el zapatazo de siempre de Valverde y, cuando parecía tener el partido encarrilado, se dejó empatar sin apenas resistencia.

El Bernabéu vio a un Madrid con intención en el arranque, pero otra vez demasiado corto en continuidad y pegada. La apuesta de Arbeloa dejó nombres importantes pensando en Europa, con Camavinga en el eje, Bellingham liberado en la mediapunta y Valverde como pulmón y recurso ofensivo. El plan funcionó solo a ratos: presión alta al principio, dominio territorial y algunas aproximaciones, aunque sin la convicción necesaria para romper de verdad al Girona.

Brahim fue de los más activos en la primera parte, buscando soluciones entre líneas y ofreciendo apoyos constantes. También aparecieron Vinicius y Mbappé, pero sin la precisión esperada en los metros finales. El Madrid tuvo alguna ocasión clara para abrir brecha, como el remate de Valverde o una llegada de Bellingham, pero el encuentro ya pedía más que intención: pedía contundencia.

👔 @AArbeloa17: «Esto es el Real Madrid y hasta el último día hay que pelear».

🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2026

Y llegó la solución más antigua del manual blanco. Valverde se inventó un disparo lejano, seco y violento, y el balón acabó dentro con ayuda de Gazzaniga, que no respondió como debía. Fue el 1-0 y el momento que debía cambiarlo todo. Sin embargo, el Madrid no supo darle continuidad al golpe. En vez de cerrar el duelo, se fue deshilachando.

El Girona, serio y bien plantado, no necesitó demasiado para encontrar el empate. Lemar sacó otro golpeo de mucho mérito desde la frontal y silenció el Bernabéu con el 1-1. El tanto dejó tocado al equipo blanco, que perdió empuje, claridad y, sobre todo, autoridad. Ya no mandaba con balón ni sin él.

Los cambios no mejoraron el panorama. El Madrid siguió atascado, sin capacidad para acelerar ni para recuperar el control del partido. Mbappé terminó frustrado, Vinicius desconectado por momentos y el equipo entero dejó la impresión de estar pensando en otra cosa. En el tramo final, además, reclamó un penalti clarísimo sobre el francés que ni el árbitro ni el VAR señalaron.

Al final, el Madrid volvió a ofrecer una imagen demasiado pobre para un equipo que quiere pelear por todo. Suma otro tropiezo en Liga y confirma que su mirada está puesta en Europa, aunque ni siquiera eso le garantiza consuelo. Esta vez, el ensayo salió mal.