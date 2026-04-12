Un Atlético de Madrid pensando en el Barça y la Champions, cae ante un Sevilla que respira en la zona baja

El Atlético de Madrid llegó al Ramón Sánchez-Pizjuán con la mente en otro lugar.

Con la semifinal de la Champions League contra el Barcelona a la vista y la final de la Copa del Rey en el horizonte, Diego Pablo Simeone optó por realizar una serie de rotaciones masivas en esta jornada 31 de LaLiga EA Sports. La ausencia del técnico argentino, que no pudo estar en el banquillo debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, resultó ser solo uno de los muchos problemas que enfrentaron los rojiblancos.

El equipo inicial presentado fue el más joven en toda la era del Cholo, con una media de edad de 23 años y 9 meses. Diez cambios respecto a la alineación que disputó el partido europeo dejaron al conjunto desconectado y vulnerable, carente de la intensidad habitual que caracteriza al cuadro madrileño. Por su parte, el Sevilla contaba con todas las cartas a su favor: necesitaba urgentemente puntos para salir de los puestos de descenso y se encontró con un rival que claramente no estaba al cien por cien comprometido.

La primera victoria de García Plaza

Akor Adams inauguró el marcador desde el punto penal tras una revisión del VAR que confirmó la falta. El delantero sevillista no falló y puso al Sevilla por delante en un encuentro donde los locales mostraron más contundencia en las ocasiones generadas. Este triunfo resultaba vital para los dirigidos por Luis García Plaza, quien lograba así su primera victoria al mando del equipo sevillista tras su reciente llegada.

El canterano rojiblanco Javier Boñar, con apenas 20 años, logró igualar el marcador en su debut con el primer equipo del Atlético. Un gol que podría haber cambiado el rumbo del partido, pero que no logró despertar a los madrileños de su letargo. Fue Nemanja Gudelj quien sentenció el encuentro con el definitivo 2-1, otorgando tres puntos cruciales al Sevilla, permitiéndoles salir de los puestos peligrosos y tomar aire en la clasificación.

El Barcelona liquida la Liga

Mientras tanto, en el Camp Nou, el Barcelona dejó claro cuáles eran sus intenciones. Los azulgranas golearon al Espanyol por 4-1 en el derbi catalán, destacando un Ferran Torres que rompió una sequía goleadora de 14 partidos anotando dos tantos. Acompañaron a esta brillante actuación Lamine Yamal y Marcus Rashford, quienes completaron una goleada que prácticamente sentencia la competición doméstica.

Con este triunfo, el Barcelona se sitúa a nueve puntos del Real Madrid, dejando casi decidido el título liguero. Ambos clubes son conscientes de que la liga está prácticamente sentenciada y ahora centrarán sus esfuerzos en la Champions League, donde intentarán revertir las desventajas acumuladas en los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final. El Atlético, mientras tanto, deberá hacer frente a esta caída mentalmente antes del enfrentamiento contra el Barcelona en la vuelta de su eliminatoria europea.

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