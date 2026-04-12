El FC Barcelona de Hansi Flick ya acaricia el título de campeón de LaLiga

Hay momentos en una temporada en los que se empieza a percibir algo distinto en el ambiente: una mezcla de confianza, regularidad y convicción que suele anticipar a los campeones. Eso es lo que transmite el FC Barcelona de Hansi Flick, un equipo que ha aprendido a ganar incluso cuando no brilla, que responde con carácter cuando el contexto lo exige y que demuestra, jornada tras jornada, que recuperar la corona liguera no es un deseo, sino una misión.

El 4-1 en el derbi frente al Espanyol fue más que una victoria: fue una declaración. El Camp Nou volvió a vivir una tarde alegre, con Ferran Torres volviendo a sonreír gracias a un doblete temprano y con Lamine Yamal confirmando su condición de joya de casa al participar en tres goles y sellar el cuarto con el desparpajo de un veterano. Cada acción del joven catalán fue un recordatorio de que el futuro ya llegó.

El contexto no puede ser más favorable. Mientras el Real Madrid tropieza en casa frente al Girona, el Barça suma y se aleja. Nueve puntos de diferencia a falta de siete jornadas parecen casi definitivos, aunque Flick, con su carácter alemán y su prudencia de manual, evita caer en triunfalismos. “Aún no somos campeones”, repitió tras el partido. Cierto, pero la sensación general es que este equipo ya huele a título.

Con 16 victorias en 16 partidos como local, el Barça convierte su estadio en un fortín inexpugnable. Y con un Clásico en el horizonte, el destino parece ofrecerle la oportunidad de sellar ante su gran rival lo que muchos ya perciben como inevitable.

El desafío europeo ante el Atlético aún mantiene su propia narrativa, pero en la Liga el guion parece escrito: el Barcelona domina, convence y apunta directo al trofeo. Porque cuando un equipo combina talento, profundidad y hambre, solo queda un desenlace posible: ser campeón.