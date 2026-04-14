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Noche grande en el Metropolitano

El Atlético firma otra hazaña europea y elimina al Barça en un final agónico

Un partido frenético, con goles, errores y una expulsión decisiva, acabó premiando la resistencia rojiblanca y castigando a un Barcelona que nunca dejó de pelear

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El Atlético de Madrid firmó una clasificación de enorme valor ante el Barcelona en una noche de máxima tensión, emoción y sufrimiento en el Metropolitano. El equipo de Simeone supo aguantar los momentos más delicados, golpeó con precisión cuando encontró espacio y terminó celebrando un pase a semifinales que tuvo aroma de hazaña.

Desde el arranque, el partido dejó claro que no sería una eliminatoria cualquiera. El Barcelona salió más afilado, encontró pronto el camino al gol y obligó al Atlético a vivir durante muchos minutos al límite, pero los rojiblancos respondieron con carácter y aprovecharon cada resquicio para mantenerse con vida.

Un duelo de extremos

La noche se abrió con un error que el Barça no perdonó y que alimentó la sensación de que la eliminatoria podía girar en cualquier momento. Lamine Yamal volvió a aparecer como amenaza constante, Ferran Torres castigó con su movilidad y el conjunto azulgrana llegó a equilibrar la balanza en el tramo más favorable de su juego.

Pero el Atlético no se desordenó del todo y encontró en su oficio la forma de resistir. Musso sostuvo al equipo en los peores minutos, Griezmann activó la transición cuando más falta hacía y Lookman acabó convirtiendo una jugada rápida en un golpe anímico que hizo vibrar al estadio.

El momento decisivo

La segunda parte tuvo todavía más tensión, con el Barça empujando y el Atlético administrando el duelo con creciente inteligencia. El tanto azulgrana que parecía reabrirlo todo fue anulado por fuera de juego, y poco después la expulsión de Eric García terminó de inclinar el desenlace.

A partir de ahí, el Atlético jugó con una mezcla de energía, oficio y fe que le permitió sostener el resultado hasta el final. El Metropolitano explotó con el pitido definitivo y convirtió la clasificación en una fiesta de enorme intensidad.

Una victoria con peso

Más que un triunfo, el Atlético firmó una noche de afirmación. El equipo demostró que sabe competir en escenarios límite, que no se rompe cuando el partido se agita y que sigue teniendo un sello reconocible en Europa.

El Barcelona, por su parte, dejó momentos de superioridad y talento, pero pagó caro cada error y no encontró continuidad en su reacción. El resultado premió la capacidad rojiblanca para sobrevivir, resistir y golpear en el instante adecuado.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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