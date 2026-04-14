Hansi Flick: “Remontar al Atlético será difícil, pero este Barça todavía cree”

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, afronta el reto más exigente de su etapa en el banquillo azulgrana. Con un 0-2 adverso frente al Atlético de Madrid, el conjunto culé deberá firmar una remontada memorable si quiere alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.

“El primer paso es creer que podemos hacerlo”, subrayó Flick en la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico insistió en que percibe en sus jugadores la mentalidad necesaria para intentarlo: “El equipo va por ese camino. Tenemos que ser una sola unidad en el campo.”

El preparador alemán reconoció el potencial del rival, aunque destacó la calidad y el compromiso de sus futbolistas. “No se trata de nombres, sino del esfuerzo colectivo”, señaló. Entre ellos, no dudó en elogiar a Lamine Yamal, a quien calificó como “el mejor del mundo en el uno contra uno”, convencido de que el joven talento puede marcar la diferencia en el Metropolitano.

Flick evitó alimentar la tensión por la polémica acción no sancionada en la ida —una mano de Marc Pubill dentro del área— y aseguró haber pasado página: “Estoy tranquilo, eso ya pertenece al pasado.” El técnico mostró confianza en el árbitro designado, el francés Clément Turpin, asegurando que se trata de un colegiado “de experiencia y garantías.”

Con todo, el Barça llega a Madrid impelido a mostrar carácter y ambición. La misión parece complicada, pero Flick, fiel a su estilo, mantiene el mensaje intacto: creer primero, luchar después.