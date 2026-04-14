Dónde, cómo y cuándo ver por TV la vuelta del Atlético de Madrid vs Barça de semifinales de Champions

El Atlético de Madrid se enfrenta esta noche a uno de los partidos más decisivos de su temporada.

La posibilidad de alcanzar las semifinales de la Champions League por primera vez desde 2016 está al alcance. Los colchoneros llegan al encuentro de vuelta con un favorable 2-0 logrado en el Camp Nou, gracias a los tantos anotados por Julián Álvarez justo antes del descanso y Alexander Sørloth en la segunda mitad.

Aunque esta ventaja parece cómoda, no hay que olvidar que en este torneo las remontadas son siempre una posibilidad latente.

Diego Simeone, consciente de la importancia del choque, ha decidido reservar jugadores en la última jornada liguera para llegar con energías renovadas, dejando claro que su prioridad es el torneo europeo, dado que ya no tienen opciones de luchar por LaLiga.

El entrenador argentino afronta el duelo con una defensa un tanto improvisada.

Las bajas de Pubill, quien no podrá jugar por sanción tras recibir una tarjeta amarilla en el partido de ida, y Hancko, que se encuentra lesionado, obligan a Simeone a hacer ajustes en el lateral izquierdo.

Le Normand y Lenglet tendrán la responsabilidad de formar parte de una defensa que deberá replicar la solidez exhibida en el Nou Camp. El Metropolitano, con su atmósfera única, será un aliado crucial para los intereses rojiblancos, aunque el equipo madrileño es consciente de que no puede confiarse ante un Barcelona que históricamente ha demostrado ser capaz de superar situaciones complicadas.

Barcelona necesita un milagro en territorio hostil

Para el Barcelona, esta noche representa una última oportunidad para mantener viva su esperanza en la Champions League. Los azulgrana llegan obligados a revertir un 0-2 que los deja al borde de la eliminación, aunque aún tienen posibilidades matemáticas. Hansi Flick, entrenador del equipo catalán, confía plenamente en la juventud y el talento presente en su plantilla, destacando especialmente a Lamine Yamal, quien se ha convertido en una figura clave del proyecto culé. Este joven delantero ha expresado su admiración por LeBron James, buscando inspiración para alcanzar la excelencia, lo cual refleja la mentalidad ganadora que necesita el Barcelona para este crucial enfrentamiento.

Sin embargo, el conjunto catalán llega cargado con un inconveniente adicional: las críticas sobre las condiciones del terreno de juego. Durante el entrenamiento previo al partido, Hansi Flick se quejó del césped del Metropolitano, argumentando que estaba demasiado alto; sus palabras han llegado hasta la UEFA. El club blaugrana ha solicitado formalmente a la federación que evalúe el estado del campo, mientras que desde el Atlético de Madrid defienden que todo está como debería estar. Esta controversia, más allá de ser anecdótica, pone de manifiesto la tensión existente antes de un choque donde ambos equipos buscarán cualquier ventaja posible.

Horarios y dónde seguir el partido en directo

El encuentro dará comienzo esta noche a las 21:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. En España, quienes deseen seguirlo podrán hacerlo a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones, canales que poseen los derechos exclusivos para transmitir la Champions League en territorio nacional. Para aquellos que prefieren seguirlo online, As.com ofrecerá un directo actualizado minuto a minuto con previa, alineaciones y crónica posterior al partido.

A nivel internacional, habrá una amplia cobertura del evento. En América Latina, podrán seguirlo a través de ESPN y Disney+ Premium en países como Perú, Colombia, Argentina y Chile. En México, será transmitido por HBO Max y TNT Sports. En Estados Unidos, los aficionados podrán verlo por medio de Paramount+, TUDN y ViX, disfrutando así uno de los partidos más atractivos dentro de esta fase eliminatoria. El ganador se enfrentará en semifinales al vencedor del enfrentamiento entre Arsenal y Sporting de Lisboa.