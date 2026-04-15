Adiós a José Emilio Santamaría, el eterno guardián del Real Madrid

El fútbol vuelve a vestirse de negro. José Emilio Santamaría, legendario defensa uruguayo que marcó una época dorada en el Real Madrid y condujo a la Selección Española en el Mundial de 1982, ha fallecido a los 96 años. Su pérdida deja un vacío profundo entre generaciones de madridistas y amantes del deporte.

El Real Madrid comunicó la noticia con un mensaje de condolencia en el que subraya que Santamaría fue “una de las grandes leyendas” no solo de la institución blanca, sino del fútbol global. Su trayectoria con la camiseta merengue fue brillante: desde 1957 hasta 1966 disputó 337 partidos y sumó un palmarés de ensueño con 4 Copas de Europa, 1 Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España.

De sangre uruguaya y corazón español, Santamaría defendió los colores de dos selecciones nacionales: participó en el Mundial de Suiza 1954 con Uruguay y en el de Chile 1962 con España. Años más tarde, volvió a representar al país desde el banquillo, liderando a la Roja en el Mundial de España 1982 tras haber dirigido al equipo olímpico en México 1968 y Moscú 1980.

Como entrenador, dejó también una marca imborrable en el R.C.D. Espanyol, al que dirigió durante siete temporadas y 252 encuentros, un récord que aún perdura en la historia del club catalán.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, expresó en un comunicado la profunda admiración de la entidad hacia Santamaría: “Fue parte del equipo que forjó la leyenda blanca junto a Di Stéfano, Puskas, Gento y Kopa. Representó con dignidad los valores del Real Madrid, y su pasión por el club acompañó toda su vida”.

Hoy, el Santiago Bernabéu y el mundo del fútbol lloran la despedida de un hombre que convirtió la defensa en arte y la fidelidad en legado eterno.