Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Bayern vs Real Madrid que sella el pase a semifinales de Champions

El Real Madrid aterriza en Múnich con la presión a cuestas.

Tras caer eliminados de la Copa del Rey y observar cómo el Barcelona les supera en la Liga, los merengues ven en la Champions League su única salvación para evitar que esta temporada se convierta en un desastre histórico.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa tiene que revertir el 1-2 que sufrió en el Santiago Bernabéu hace una semana, una misión titánica ante un Bayern Múnich que ha demostrado ser un rival temible.

Los alemanes no solo lograron vencer en el Bernabéu, sino que lo hicieron con autoridad, exhibiendo un fútbol superior y una efectividad que contrasta con las carencias defensivas del conjunto madridista. No obstante, el Real Madrid es sinónimo de remontadas épicas en el fútbol europeo; sus noches mágicas desafían cualquier lógica.

Arbeloa lo sabe, y sus jugadores también son conscientes. «Somos el Real Madrid, volveremos con nuestro escudo o sobre él», afirmó el técnico tras el partido de ida, dejando clara la determinación de un equipo que se juega su futuro en un solo encuentro.

En cuanto al Bayern, llegan a este choque en plena forma. Los bávaros suman quince partidos sin conocer la derrota, con trece victorias y dos empates en su haber. Harry Kane, su estrella goleadora, ha marcado 49 goles esta temporada, incluyendo 11 en competiciones europeas.

El equipo dirigido por Vincent Kompany lidera la Bundesliga con comodidad y acaba de propinar una contundente victoria al St. Pauli por 5-0 fuera de casa. Los números son claramente favorables para los alemanes: según Opta, el Bayern tiene un 83,68% de posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, dejando apenas un 16,32% para los madridistas. Las simulaciones del partido pronostican una victoria bávara en el 56,7% de los casos, un empate en el 20,3% y solo una victoria del Real Madrid en el 23%. Pero esos porcentajes no cuentan las historias mágicas del fútbol europeo ni reflejan la capacidad del Real Madrid para crecer cuando más lo necesita.

Horarios, canales y cómo seguir el partido

El encuentro se jugará este miércoles 15 de abril a las 21:00 horas en el Allianz Arena de Múnich. En España, se podrá seguir a través de Movistar+ Liga de Campeones (diales 60 y 62 de Movistar Plus+ o diales 115 y 118 de Orange TV) y LaLiga TV Bar. Para los aficionados sudamericanos, Disney+ Premium ofrecerá cobertura directa del partido, mientras que en Colombia y Perú también retransmitirá ESPN. En México, será exclusivo para HBO Max, y los espectadores estadounidenses tendrán múltiples opciones gracias a Paramount Plus, Univisión y Vix en español, además de Dazn en inglés.

Los horarios varían según cada país: mientras que en España será a las 21:00 horas, en Colombia y Perú será a las 14:00 horas; Chile lo verá a las 15:00 horas; Argentina y Uruguay a las 16:00 horas; y México lo seguirá a las 13:00 horas. El árbitro designado es el esloveno Slavko Vincic, asistido por el holandés Pon van Boekel desde el VAR. Para aquellos interesados en profundizar sobre tácticas y claves del enfrentamiento, hay disponibles análisis exhaustivos sobre cómo se perfila esta noche épica.

Cambios en la alineación: Valverde titular, Camavinga entre los suplentes

Álvaro Arbeloa ha optado por realizar cambios significativos respecto al once inicial del partido anterior. Así pues, Federico Valverde será titular para aportar su energía y capacidad de recuperación a un mediocampo que necesita imponer su ritmo desde el inicio. En cambio, Aurélien Camavinga comenzará desde el banquillo; esta decisión refleja la necesidad de asegurar mayor solidez defensiva desde los primeros minutos. El técnico blanco busca equilibrar su enfoque entre atacar para remontar y evitar encajar goles que compliquen aún más la eliminatoria.

En ataque, serán Kylian Mbappé y Vinícius Júnior quienes deberán generar peligro constante. El brasileño fue clave hace dos temporadas frente al Bayern tanto en el Bernabéu como en Múnich; conoce bien cómo hacer daño a los alemanes por su banda izquierda. Por su parte, Mbappé llega tras una actuación discreta en casa pero ahora tiene ante sí la oportunidad perfecta para redimirse bajo presión máxima. Históricamente hablando, las estadísticas favorecen ligeramente al Real Madrid con trece triunfos frente a once derrotas y cuatro empates; este dato puede ser justo lo que necesiten para inspirarse psicológicamente.

La remontada como única opción

No hay margen para errores ni titubeos. Una derrota o un empate sin goles significaría adiós para los madridistas. Solo una victoria —preferiblemente por más de un gol— permitirá soñar con las semifinales donde les esperaría el vencedor del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa. La presión es abrumadora pero también lo es la motivación que genera esta situación extrema. El Real Madrid ha escrito algunas de sus páginas más memorables dentro de la Champions League precisamente cuando todo parece perdido; esos momentos donde creer lo imposible se convierte en su único camino hacia adelante. Esta noche Múnich será testigo si estamos ante otra mágica velada o si será finalmente el Bayern quien cierre las puertas a los sueños europeos del club blanco.