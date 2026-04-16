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Bayern Múnich 4- Real Madrid 3

¡Se acabó el sueño! Camavinga y el árbitro dejan fuera de la Champions al Real Madrid

El equipo blanco llegó a igualar la eliminatoria en varias ocasiones, pero dos golpes finales y la expulsión de Camavinga acabaron por sentenciar una despedida amarga y el cierre de una temporada decepcionante

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El Real Madrid quedó fuera de la Champions en Múnich después de un partido vibrante en el que tuvo opciones reales de clasificarse, pero acabó pagando caro sus desconexiones en los minutos decisivos. El Bayern aprovechó el tramo final para rematar una eliminatoria que había estado viva hasta el último instante.

Una noche de ida y vuelta

El encuentro fue un intercambio constante de golpes, con fases en las que el Madrid igualó e incluso superó por momentos al Bayern. Arda Güler adelantó al conjunto blanco con un gol temprano, y volvió a aparecer después para firmar otro tanto que mantuvo la eliminatoria en equilibrio.

El Bayern, sin embargo, respondió cada vez que el Madrid parecía tomar impulso. Pavlovic, Harry Kane y, ya al final, Luis Díaz y Olise terminaron por inclinar la balanza a favor de los bávaros.

El giro decisivo

La expulsión de Camavinga marcó el punto de no retorno. Con el Madrid ya muy exigido básicamente, el francés vio la segunda amarilla en una acción tan torpe como innecesaria, y dejó a su equipo con diez en la recta final.

A partir de ahí, el Bayern aceleró y encontró el premio definitivo con el gol de Luis Díaz, que desvió la trayectoria tras tocar en Militao, antes de que Olise cerrara el choque y la eliminatoria.

Saldo amargo

Más allá del resultado, el partido dejó la sensación de que el Madrid compitió mejor de lo que su temporada había hecho pensar. El problema fue el mismo de todo el curso: demasiado talento aislado y muy poca solidez colectiva cuando más pesaba el contexto.

La eliminación deja al club blanco fuera de Europa en abril y abre un tramo final de curso marcado por la frustración y la necesidad de reconstrucción.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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