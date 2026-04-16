El Arsenal empata con el Sporting de Lisboa y repite semifinales… pero no es el equipo que arrasó al Atlético en octubre

El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, selló su billete a las semifinales de la Champions League este miércoles 15 de abril de 2026 al firmar un empate sin goles contra el Sporting de Lisboa en el Emirates Stadium.

La diana de Kai Havertz en el tiempo añadido durante el partido de ida en el José Alvalade (0-1) fue clave, aunque los Gunners no mostraron esa chispa deslumbrante que exhibieron en octubre, cuando barrieron al Atlético de Madrid en la fase de grupos.

Ese conjunto arrollador parece un recuerdo distante; ahora, los londinenses avanzan con cierta angustia, alcanzando las semifinales por segundo año consecutivo, pero con un juego que resulta más bien gris y poco inspirador.

Los portugueses sacaron a relucir sus debilidades defensivas en Lisboa y replicaron la misma táctica en Londres: un planteamiento sólido que logró desorganizar el medio campo y frustrar los intentos ofensivos ingleses.

David Raya se convirtió en héroe con intervenciones cruciales, mientras que Gyökeres, Madueke y Martinelli desperdiciaron oportunidades claras. El Sporting, situado segundo en la Primeira Liga a cinco puntos del Porto, soñaba con una remontada recordando su hazaña ante el Bodo/Glimt (5-0 tras haber perdido 0-3), pero ni Trincão ni Catamo encontraron la puntería adecuada.

El Arsenal padeció hasta el último pitido del árbitro, con un remate al poste de Trossard a los 85 minutos que evocaba viejos fantasmas. En esta crónica detallada de Marca, se resalta cómo los Gunners supieron administrar su escasa ventaja sin convencer.

El panorama para el Arsenal es complicado: eliminado de la FA Cup tras caer ante el Southampton, fuera de la Carabao Cup frente al Manchester City, y con una situación difícil en la Premier League, después de perder contra el Bournemouth, lo que deja al equipo del Etihad a seis puntos por delante. Arteta ha decidido priorizar la liga tras 22 años sin levantar un título, aunque Europa le ofrece una oportunidad para redimirse. En semifinales les espera el temido Atlético de Madrid, que dejó fuera al Barcelona y anhela repetir gestas pasadas.

En cuanto a las semifinales, las apuestas dan como favorito al Atlético, respaldado por su ADN defensivo, frente a un Arsenal errático. Las casas de apuestas fijan cuotas de 2.10 para los madrileños, 3.40 para los ingleses y 3.60 al empate hipotético en la ida (en el Metropolitano). Hay escepticismo entre los aficionados londinenses: ¿repetirán la exhibición del mes de octubre o será Simeone quien vuelva a neutralizarlos? Con un toque irónico: si Havertz vuelve a marcar otro gol agónico, quizás Arteta debería considerar ficharlo para equilibrar fuerzas con el Atleti.

El camino hacia Budapest se va estrechando. El Arsenal avanza sin ese brillo característico del pasado; mientras tanto, el Atlético acecha afilando sus colmillos.