El Rayo hace historia en Atenas: del infierno griego a las semifinales europeas

Hay clubes con estadios de 80.000 personas, presupuestos de cientos de millones y departamentos enteros dedicados a gestionar su marca en Asia.

Y hay clubes como el Rayo Vallecano, que lleva 102 años existiendo con la modestia de quien sabe que cada temporada en Primera División es un regalo y que soñar con Europa está reservado para otros.

Hasta este jueves.

En el Allwyn Arena de Atenas, con más de 1.500 aficionados de Vallecas en las gradas que habían hecho el viaje a Grecia con la fe que no cabe en ningún presupuesto, el Rayo Vallecano se clasificó para las semifinales de la UEFA Conference League. Primera vez en la historia del club. Primera vez en 102 años de existencia. Territorio completamente inexplorado para un equipo cuyo presupuesto no alcanza ni de lejos para competir con los grandes de este torneo, pero cuya capacidad para sufrir y resistir ha resultado ser más que suficiente.

La noche que estuvo a punto de torcerse

La historia estuvo cerca de terminar de otra manera. El AEK salió al campo decidido a borrar la humillación de la ida, donde el Rayo les había metido tres goles en Vallecas. Y durante casi una hora lo consiguió.

Zini abrió el marcador en el minuto 13, aprovechando un fallo defensivo. El penalti de Razvan Marin en el 35 puso el 2-0. Y el tercer gol del AEK en el 51 completó la remontada: empate global a 3-3 y eliminatoria completamente abierta. En ese momento, en las gradas del Allwyn Arena donde los 1.500 vallecanos habían viajado desde Madrid, el silencio debió de pesar como una losa.

El Rayo sufría. La defensa recibía. Batalla desviaba disparos que parecían imposibles de parar. Strakosha sacaba reflejos que no están en ningún manual. Y el equipo de Iñigo Pérez se aferraba a la eliminatoria con la obstinación de quien no tiene otra opción porque no tiene el presupuesto para volver el año que viene.

El gol de Isi Palazón que cambió la historia

Minuto 59. Isi Palazón recibe el balón, busca el hueco entre las piernas de la defensa griega y lo encuentra. Gol. El Rayo recupera la ventaja global: 3-4. El estadio griego enmudece. Los 1.500 de Vallecas enloquecen.

Tres minutos después, De Frutos estrelló un balón en el palo cuando el partido empezaba a tomar otro rumbo. El AEK, que no había llegado a unas semifinales europeas desde 1977, no encontró el camino de vuelta. El marcador final fue 3-1 en Atenas, 4-3 en el global. Y el Rayo Vallecano hizo historia.

Un club con presupuesto de chichinabo, como dicen en Vallecas con el orgullo de quien convierte la modestia en identidad, se ha metido entre los cuatro mejores equipos de la Conference League. Por delante de clubes con academias millonarias, escouts en todo el mundo y patrocinadores que no saben pronunciar el nombre de Vallecas.

El Estrasburgo espera en semifinales

El próximo rival del Rayo en semifinales será el Estrasburgo, filial del Chelsea que aplastó al Mainz por 4-0. Un club con el respaldo económico de uno de los más ricos de Europa, con jugadores formados en una de las academias más potentes del mundo.

Exactamente el tipo de rival que el Rayo sabe afrontar. Porque cuando tienes el presupuesto más bajo de la competición y llegas a semifinales, ya no tienes nada que perder. Y los equipos sin nada que perder son los más peligrosos de todos.

Iñigo Pérez lo sabe. Los 1.500 aficionados que viajaron a Atenas también. Y los 102 años de historia del Rayo Vallecano, que nunca antes había llegado tan lejos, le dan la razón.

Isi Palazón metió el gol entre las piernas de la defensa griega. Y de paso metió al Rayo en la historia.